Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı Yelekliler’ uyarısı

Sarı Yelekliler eylemlerini takip eden ve raporlayan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa’ya insan haklarını iyi uygulaması, eylem hakkını kısıtlamaması ve orantısız güç kullanımının son vermesine yönelik uyarıda bulundu.

Fransa’da yaklaşık 3 aydır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerini raporlayan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa’yı insan haklarını iyi uygulamaya, eylem hakkını kısıtlamamaya ve orantısız güç kullanımına son vermeye davet etti. Eylemlerde, 4 Şubat tarihine dek 69’u ağır olmak üzere 2 bin 60 eylemcinin ve bin 325 emniyet güçleri mensubunun yaralandığını hatırlatan Mijatovic, emniyet güçlerine yönelik saldırıları da kınadığını ancak onların ilk görevlerinin vatandaşları ve insan haklarını savunmak olduğuna işaret etti.

LBD silahı yasaklanmalı

Fransız Emniyet Güçleri mensuplarının Sarı Yelekliler eylemlerinde en çok kullandığı silahlardan bir tanesi LBD model silahlar olduğu kaydedilirken İnsan Hakları Komiseri eylemlerin başlamasından 4 Şubat tarihine dek LBD model silah ile göstericilerin üzerine 12 bin 122 kez ateş edildiğini açıkladı. Birçok kez orantısız güç kullanıldığının tespit edildiğini belirten Mijatovıc, LBD model silahlar ile ateş açılması sonucu 5 eylemcinin elinin koptuğunu, 20 kişinin bir veya iki gözünü kaybettiğini, 189 kişinin kafasından yaralandığını açıkladı. İnsan Hakları Komiseri, insan haklarının iyi uygulanması adına Fransa’yı LBD model silahları yasaklamaya davet etti.

Gazetecilere saldırılardan endişeliyiz

Başta 9 Şubat günü Toulouse şehrindeki Sarı Yelekliler eyleminde olmak üzere emniyet güçlerinin gazetecilere ve fotoğrafçılara yönelik uyguladığı şiddetten dolayı endişeli olduklarını ve son bulması gerektiğini vurgulayan Mijatovic, bu tür davranışların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve 3. maddesini ihlal ettiğini hatırlatarak ve Fransa’yı bir kez daha ikaz etti.

