HABER

Avrupa Konseyinden İspanya'ya göçmen uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin göç ve sığınmacılar konusundaki özel temsilcisi Tomas Bocek: - "İspanya'ya gelen herkes, Melilla ve Ceuta'daki tel örgüleri atlayanlar da dahil olmak üzere, etkili ve adil bir sığınma prosedürüne erişim imkanı sağlanarak geri gönderme veya toplu sınır dışı işlemlerine karşı korunmalıdır"

MADRİD (AA) - Avrupa Konseyi, İspanya'yı Afrika'daki toprak parçaları olan Melilla ve Ceuta'daki göçmenlerin durumlarını iyileştirmesi ve toplu sınır dışı işlemine son vermesi konusunda uyardı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin göç ve sığınmacılar konusundaki özel temsilcisi Tomas Bocek, 8-24 Mart 2018 ​​arasında İspanya'da yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"İspanya'ya gelen herkes, Melilla ve Ceuta'daki tel örgüleri atlayanlar da dahil olmak üzere, etkili ve adil bir sığınma prosedürüne erişim imkanı sağlanarak geri gönderme veya toplu sınır dışı işlemlerine karşı korunmalıdır." ifadesini kullanan Bocek, refakatsiz çocukların kaldıkları da dahil olmak üzere Melilla ve Ceuta'daki kampların aşırı kalabalık olduğunu vurguladı.

- "Hem sınırların hem de insan haklarının korunması mümkün"

Onlarca refakatsiz çocuğun koruma dışı kaldığı, sokaklarda yaşadığı ve ana karaya giden feribotlara binmeye çalıştığını kaydeden Bocek, sığınma başvurularındaki yığılmaların da azaltılmasını istedi.

Düzensiz göçün üye devletler için neden olduğu sorunlara dikkat çeken Bocek, ancak aynı anda hem sınır kontrollerinin sağlanması hem de Avrupa Konseyi standartlarına uygun şekilde göçmen veya sığınmacıların insan haklarının korunmasının mümkün olduğunu belirtti.

- Toplu sınır dışı

Uluslararası Göç Örgütüne göre, bu sene 28 bin 971'i deniz, 4 bin 295'i kara üzerinden toplam 33 bin 266 göçmen İspanya'ya geldi.

Temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 800 göçmen Fas-İspanya sınırındaki tel örgüleri aşarak Ceuta'ya girmiş, İspanya da bunlardan 166'sını sığınma başvurusu hakkı tanımadan toplu şekilde sınır dışı etmişti.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
İEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepkiİEF’in Kültürpark’ta yapılmasına tepki
Fren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralıFren yerine gaza basınca kıraathaneye girdi:2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Avrupa Konseyi ceuta göçmen İspanya Melilla

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.