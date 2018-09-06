Avrupa Konseyinden İspanya'ya göçmen uyarısı

MADRİD (AA) - Avrupa Konseyi, İspanya'yı Afrika'daki toprak parçaları olan Melilla ve Ceuta'daki göçmenlerin durumlarını iyileştirmesi ve toplu sınır dışı işlemine son vermesi konusunda uyardı.
Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin göç ve sığınmacılar konusundaki özel temsilcisi Tomas Bocek, 8-24 Mart 2018 arasında İspanya'da yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
"İspanya'ya gelen herkes, Melilla ve Ceuta'daki tel örgüleri atlayanlar da dahil olmak üzere, etkili ve adil bir sığınma prosedürüne erişim imkanı sağlanarak geri gönderme veya toplu sınır dışı işlemlerine karşı korunmalıdır." ifadesini kullanan Bocek, refakatsiz çocukların kaldıkları da dahil olmak üzere Melilla ve Ceuta'daki kampların aşırı kalabalık olduğunu vurguladı.
- "Hem sınırların hem de insan haklarının korunması mümkün"
Onlarca refakatsiz çocuğun koruma dışı kaldığı, sokaklarda yaşadığı ve ana karaya giden feribotlara binmeye çalıştığını kaydeden Bocek, sığınma başvurularındaki yığılmaların da azaltılmasını istedi.
Düzensiz göçün üye devletler için neden olduğu sorunlara dikkat çeken Bocek, ancak aynı anda hem sınır kontrollerinin sağlanması hem de Avrupa Konseyi standartlarına uygun şekilde göçmen veya sığınmacıların insan haklarının korunmasının mümkün olduğunu belirtti.
- Toplu sınır dışı
Uluslararası Göç Örgütüne göre, bu sene 28 bin 971'i deniz, 4 bin 295'i kara üzerinden toplam 33 bin 266 göçmen İspanya'ya geldi.
Temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 800 göçmen Fas-İspanya sınırındaki tel örgüleri aşarak Ceuta'ya girmiş, İspanya da bunlardan 166'sını sığınma başvurusu hakkı tanımadan toplu şekilde sınır dışı etmişti.
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