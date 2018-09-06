Avrupa Konseyinden İspanya'ya göçmen uyarısı

MADRİD (AA) - Avrupa Konseyi, İspanya'yı Afrika'daki toprak parçaları olan Melilla ve Ceuta'daki göçmenlerin durumlarını iyileştirmesi ve toplu sınır dışı işlemine son vermesi konusunda uyardı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin göç ve sığınmacılar konusundaki özel temsilcisi Tomas Bocek, 8-24 Mart 2018 ​​arasında İspanya'da yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"İspanya'ya gelen herkes, Melilla ve Ceuta'daki tel örgüleri atlayanlar da dahil olmak üzere, etkili ve adil bir sığınma prosedürüne erişim imkanı sağlanarak geri gönderme veya toplu sınır dışı işlemlerine karşı korunmalıdır." ifadesini kullanan Bocek, refakatsiz çocukların kaldıkları da dahil olmak üzere Melilla ve Ceuta'daki kampların aşırı kalabalık olduğunu vurguladı.

- "Hem sınırların hem de insan haklarının korunması mümkün"

Onlarca refakatsiz çocuğun koruma dışı kaldığı, sokaklarda yaşadığı ve ana karaya giden feribotlara binmeye çalıştığını kaydeden Bocek, sığınma başvurularındaki yığılmaların da azaltılmasını istedi.