Avrupa Konseyi'nden İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılık açıklaması

Açıklamada sözleşmenin kriterlerinden uzaklaşmaya yönelik adımlar kınandı.İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10'uncu yıldönümü sebebiyle Avrupa Konseyi'nden bir açıklama geldi.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Taraflar Komitesince yapılan açıklamada sözleşmenin önemi vurgulandı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çabaların gelecek on yıl da güçlenerek sürdürüleceği belirtildi.

Strasbourg'dan yapılan açıklamada kadına yönelik şiddetin ağır bir insan hakkı ihlali, bir ayrımcılık biçimi ve cinsiyet eşitliği yolunda önemli bir engel teşkil ettiği belirtildi. Sözleşmenin "içerik ve hedeflerine dair (kamuoyundaki) yanlış anlatıdan" ötürü endişeli olunduğu kaydedildi. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nde belirlenen standartlardan uzaklaşma yönündeki adımların da kınandığı ifade edildi.

AİHM'in İstanbul Sözleşmesi'ne atıfla aldığı kararların sayısı arttı

İmzacı ülkelerin yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin önünde engeller bulunmaya devam ettiği belirtildi. Kadınların korunması için çok taraflı ve hukuki açıdan bağlayıcı olan uluslararası sistemin zayıflatılması yönündeki girişimlerin endişe yarattığı ifade edildi. Buna karşılık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak aldığı kararların sayısının arttığına dikkat çekildi.