Avrupa Konseyi'nden Kavala Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, beklenen Osman Kavala kararını verdi. Komite, AİHM'in serbest bırakılmasını istediği işadamı Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Türkiye hakkında "ihlal prosedürünün" başlaması kararı aldı.

Kavala dosyasını görüşen Bakanlar Komitesi delegeleri, Eylül ayında aldığı "ihlal prosedürü" kararını, bir ara kararla onayladı. Bu karar karşısında Türkiye'ye 6 hafta süre tanıması beklenen Komite, bu tarihi, Kavala duruşmasından sonraya erteledi.

Türkiye'ye 2 Şubat'a kadar son şans

Komite, 17 Ocak'ta görülecek Kavala duruşmasının sonrasına, 19 Ocak tarihine kadar Türkiye'ye süre verdi. Bu süre içinde Kavala serbest bırakılırsa, Komite ihlal prosedürünü başlatmayacak.

Bakanlar Komitesi, 2 Şubat'ta Kavala dosyası için yeniden toplanacak. Eğer Kavala bu tarihe kadar serbest bırakılmamışsa, o zaman "ihlal prosedürünü" başlatmak için son kararını verecek.

Süreç, dosyanın AİHM'e yeniden gönderilmesiyle başlayacak. Komite, AİHM'den "Kavala hakkındaki kararın uygulanmadığının resmen belilrlenmesini" isteyecek. AİHM, resmi kararını yeniden Komite'ye iletecek ve bu aşamadan sonra, Türkiye hakkında "oy hakkını askıya almaktan, ihraca kadar bir dizi yaptırım" gündeme gelecek.

Avrupa Konseyi bu kararı daha önce yalnızca Azerbaycan için uygulamıştı.

Bakanlar Komitesi'nin kararının ardından, Kavala'nın avukatları, müvekkillerinin tahliyesini isteyebilecek. Bu süreç, Komite gündeminde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de emsal oluşturabilecek.

