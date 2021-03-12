Avrupa Konseyi'nden Kavala ve Demirtaş Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını görüşmek üzere Strazburg'da 9-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen toplantısında, Türkiye'den iki önemli dosyayı da ele aldı. Bu çerçevede, AİHM Büyük Dairesi'nde "tutukluluk hallerinin sona ermesi" kararı kesinleşen ancak halen tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala ile siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın "en kısa sürede serbest bırakılmalarına ilişkin" kararlar görüşüldü.

Ankara'dan yapılan, "AİHM'e konu olan davalardan değil, başka davalardan tutukluluk süreci devam ediyor" açıklaması Komitede kabul görmedi. Bakanlar Komitesi, her üç ayda bir toplanan "AİHM kararlarının uygulanmasını takip" toplantılarının yanısıra, Kavala serbest bırakılana kadar bu dosyanın "her hafta yapılan olağan toplantı gündeminde de ele alınmasını" kararlaştırdı.

Komite, Osman Kavala hakkında yayınladığı kararda, AİHM tarafından "Kavala'nın makul delil yokluğunda ve yargılama öncesi tutukluluğunun gerçekleştiği yönündeki bulguları" hatırlatılarak, AİHM tarafından alınan "gizli bir amaç, yani Kavala’yı susturmak ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak (AİHS 5'inci ve 18'inci maddesini ihlal) amacıyla tutuklandığı tespit edilmiştir" kararına atıfta bulunuldu.