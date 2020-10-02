Avrupa Konseyi’nden Osman Kavala Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tutuklu işadamı Osman Kavala ile ilgili yeni bir karar aldı.

Komite, Ankara hükümetinden Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin AİHM kararının hızla uygulanmasını istedi. Bir sonraki komite toplantısına kadar Kavala serbest bırakılmazsa "bir ara karar hazırlanacağı" uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Strazburg’da devam eden toplantısında, Osman Kavala dosyasının Anayasa Mahkemesi’nin gündemine gelmesinden mutluluk duyduklarını, ancak Kavala'nın halen tutuklu bulunmasının AİHM kararına aykırı olduğunu belirtti. Kavala hakkındaki hukuki süreçlerin bir an önce son bulmasını ve serbest bırakılmasını istedi.

Bakanlar Komistesi kararında, AİHM’in "Kavala’nın bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul nedenler bulunduğunu gösteren herhangi bir delil olmadığı ve tutukluluğunun makul sürelerin ötesinde gerçekleştiğine ilişkin" tespitlerine atıfta bulunuldu. AİHM kararında yer alan, "Kavala’nın yargılanma sürecinin, işadamını susturmak ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak gibi gizli bir amaç taşıdığı ve böylece AİHS’in 18’inci maddesinin ihlal edildiğinin" de altı çizildi.