Avrupa Konseyinden tartışmalı Türkiye raporu

STRAZBURG (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyinde kabul edilen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafsızlığı ve bağımsızlığının güçlendirilmesi için Türkiye'ye çağrıda bulunulan rapora ilişkin, "Raporun adil ve dengeli şekilde yazılmadığını, sadece muhalif bir gözle yazıldığını ve raportörün objektifliğini kaybettiğini düşünüyoruz. Raporu reddediyoruz." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde, Türkiye'de düzenlenen 31 Mart yerel ve yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin hazırlanan rapor, 7 "hayır" ve 5 çekimser oya karşı 127 oyla kabul edildi.

Raporda, Türkiye'ye bir gözlem heyetinin gittiği hatırlatılarak, seçimlerin bir düzen dahilinde yapılmasından ve iyi yönetilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Seçimlere katılımın yüksek olduğuna işaret edilen raporda, Türk yargısının seçime giren siyasi partilerin finansmanını yeteri kadar detaylandırmadığını, bu nedenle partilerin, seçim kampanyasını eşit şekilde düzenleyemediği iddia edildi.