Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Açıklamada Türkiye, "kadınları şiddetten korumaya yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya" çağrıldı.Avrupa Konseyi liderleri Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmesine çekilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklama Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Rik Daems ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić tarafından yapıldı.

Türkiye'nin on yıl önce anlaşmayı parlamentosunda onaylayarak kabul eden ilk Avrupa Konseyi ülkesi olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ülkede geniş destek bulan sözleşmeden herhangi bir parlamento tartışması olmaksızın çekilme kararı almış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Sözleşmenin amacının kadına yönelik şiddeti önlemek, mağdurları korumak ve failleri kovuşturmak olduğunu hatırlıyoruz. Sözleşme kadınların temel bir insan hakkı olan şiddetten uzak bir yaşam hakkını savunmaktadır" ifadeleri yer aldı.