Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Osman Kavala Uyarısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) serbest bırakılması yönünde karar aldığı işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğunun derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Bakanlar Komitesi Türkiye'den "Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını garanti etmesini" istedi.

AİHM tarafından alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Cuma günkü olağan toplantısında, Gezi olaylarının ardından, "Anayasal düzeni bozma ve şiddetle devirme" suçlamasıyla 18 Ekim 2017'de tutuklanan ve AİHM tarafından serbest bırakılması yönünde karar alınmasına rağmen tutukluluğu devam eden işadamı Osman Kavala'nın durumunu ele aldı.

Komite açıklamasında, AİHM'in Aralık 2019'da, Kavala'nın "uzun tutukluluk halini gerektirecek yeterli delil olmaması nedeniyle özgürlük hallarının ihlal edildiği, yargılamanın makul sürelerde yapılmaması nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlali ile ilgili maddelerinin ihlal edildiğine atıfta bulundu.