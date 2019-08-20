Avrupa Konseyi'nden üç başkan açıklaması

Kongre, 2017'de aldığı bir kararda, görevlerini icra edemeyecek durumda olan belediye başkanlarının yerine bürokrat atanmasına alternatif olarak, belediye meclislerine belediye başkanı seçme hakkı tanınması önerisinde bulunmuştu.

Kongre'nin, Türkiye'de yerel yöneticilere karşı aşırı yargı prosedürüne başvurulması ve yerel yöneticilerin yerine devlet memurlarının atanmasını geçmişte aldığı kararlarla eleştirdiğine hatırlatma yapılan açıklamada, bu uygulamaların "yerel demokrasinin iyi işleyişini ciddi biçimde zedelediği" görüşü dile getirildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (Kongre) Başkanı Anders Knape, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, üç belediye başkanının görevden alınıp, yerlerine valilerin atanması kararını "kaygı verici" bulduğunu ifade etti.

Kongre Başkanı Knape, üç belediye başkanının görevden alınması konusunu 11 Eylül 2019 tarihinde Strasbourg'da toplanacak Başkanlık Divanı toplantısının gündemine aldıklarını bildirdi.

Knape, Kongre'nin, Avrupa Yerel Özerklik Şartı ilkelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak 1-4 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye'ye düzenleyeceği planlanmış ziyaret sırasında konuyu resmi makamların gündemine taşıyacaklarını da söyledi.

Türkiye Kongre'de 18 yerel yöneticiyle temsil ediliyor

Öte yandan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da sözcüsü aracılığıyla üç belediye başkanının durumuyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Sözcü Daniel Höltgen, üç belediye başkanının yerine devlet valilerinin getirilmesinin "31 Mart seçimleri ve yerel demokrasinin işleyişini baltaladığını" söyledi. Bu durumu "Ciddi kaygı" olarak tanımlayan Höltgen, "Konuyu yakından takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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