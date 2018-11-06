Kapasitesinin üstünde mülteci barındıran kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve cinsel saldırılara dikkat çekildi.Avrupa Konseyi Yunanistan'daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının endişe verici durumda olduğunu duyurdu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapıldı.

Raporda özellikle 3 bin dolayındaki refakatçisiz çocuğun durumundan endişe duyulduğu ve çocukların büyük bölümünün yetişkinlerle birlikte konteyner ve çadırlarda barındırıldıklarına dikkat çekildi.

Rapor, Haziran ayında iki uzmanın yaptığı beş günlük denetleme sırasında elde edilen verilere dayanılarak hazırlandı. Raporun hazırlandığı dönem Yunanistan'da resmi verilere göre 65 bin mülteci bulunuyordu.

Raporu hazırlayan Avrupa Konseyi uzmanları, ülkeye gelen yabancıların ilk kayıtlarının yapıldığı beş Yunan adası ve Türkiye sınırındaki Filakio'daki (Seymenli) kamplarda ‘feci şartların' hüküm sürdüğü tespitinde bulundu.