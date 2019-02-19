Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a sığınmacı eleştirisi

Konsey sığınmacıların "insani olmayan ve alçaltıcı" koşullarda barındırıldıklarına dikkat çekti.Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Yunanistan'ı sığınmacı ve mültecilerin insani olmayan koşulları nedeniyle eleştirdi. Bugün yayımlanacak uzman raporunda sağlık personeli ve ilaç eksikliğine, kapalı alanlarda haddinden fazla kişinin barındırılmasına ve küçük yaştaki çocukların korunmasız olduğuna dikkat çekildiği bildirildi.

Avrupa Konseyi uzmanlarının Nisan ayında Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın AB yardımları ile mültecileri kayıt altına almak için kurulan Fylakio mülteci kampına yaptığı ziyarette, tek kişilik bir odada 95 kişinin barındığı belirtildi. Kampta gözaltında bulunanlar arasında hamile kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi. Kamplardaki sığınmacıların haftalarca ya da aylarca bu kamplarda kaldıkları ve uygunsuz koşullarda yaşadıkları saptandı. Ziyaret sırasında kampta 319 kişinin barındığı ve bu kişilerin 128'ini küçük yaştaki çocukların oluşturduğu belirtildi. Bu çocukların yarısının ise refakatçisinin olmadığı kaydedildi.