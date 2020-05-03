Avrupa koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor

Hangi ülkede hangi adımların atıldığını madde madde derledik.Avrupa’nın birçok ülkesinde Pazartesi günü itibarı ile koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor. Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen iki ülkeden biri olan İspanya'da geçerli olan birçok uygulama pazartesiden itibaren İtalya'da da geçerli hale geliyor. 4 Mayıs itibarı ile Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren uygulamalar şöyle: ALMANYA – Ülkenin birçok yerinde çocuklar hafta başıyla birlikte yeniden parklara, müzelere ve hayvanat bahçelerine gidebilecek. Berber ve kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açacak. Yüz binlerce çocuk ve genç de yine Pazartesi günüyle birlikte haftalar sonra okul hayatına dönecek. Bazı eyaletlerde ilkokul son sınıfta olan ya da gelecek yıl lise bitirme sınavına (Abitur) girecek olan öğrenciler dersbaşı yapacak. Okul ve kreşlerde eğitimin normalleşmesi konusunda atılacak ileriki adımlar ise Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında çarşamba günü yapılacak toplantıda istişare edilecek. Gastronomi ve turizm sektörlerinin adım adım yeniden tekrar normalleşmesi ise başbakanlar düzeyinde yapılacak daha sonraki toplantılarda kararlaştırılacak.

AVUSTURYA – Yaklaşık 100 bin öğrenci ve bitirme sınıfları yeniden düzenli öğretime başlangıç yapacak. Hükümetin aşamalı planına göre mayıs ortasından itibaren ilk ve ortaokullar açılacak; haziran başı itibarı ile de tüm öğrenciler yeniden sınıflara dönmüş olacak. Pazartesi günü itibarı ile ayrıca yaşlı bakım yurtlarında ziyaretler sınırlı olarak yapılabilecek. Avusturya'da 15 Mayıs tarihinde restoranların, mayıs ayı sonunda da otellerin yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor. İTALYA – Akdeniz ülkesinde pazartesi günü itibarı ile yaklaşık 60 milyon insan uzun süre sonra ilk kez spor ya da yürüyüş yapmak için dışarı çıkabilecek. Sanayi ve inşaat sektörlerinde şirketler üretim faaliyetlerini artıracak. Restoranlar ve barlar sipariş satış ve paket satış yapabilecek ancak normal faaliyete geçmek için haziran ayını bekleyecek. İtalya'da hükümet 10 Mart tarihinde tüm ülkeyi karantina altına almış ve temel ihtiyaç malzemeleri dışında alışverişi sona erdirmişti. 209 binden fazla vaka sayısı ve 28 bin kişilik can kaybı ile İtalya COVID-19 hastalığından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu.

BELÇİKA – Belli başlı Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan ülkede otobüs ve tramvay seferlerinin sayısı artacak. Ancak toplu taşıma araçlarına binen 12 yaşından büyük herkes için maske takmak zorunlu. Bireylere değil şirketlere hizmet veren şirketler kapılarını açabilecek. Manifatura ve tuhafiye dükkanları da faaliyete başlayabilecek. Süpermarketler hariç olmak üzere diğer mağazalar ise 1 hafta daha kapalı kalacak. Mesafe kurallarına uymak üzere aynı hanede yaşamayan iki kişinin spor yapmalarına izin veriliyor. Prensipte evden çalışmanın sürmesi istenirken vatandaşlardan alışveriş, işe ya da doktora gitmek gibi belli istisnalar dahilinde evi terk etmeleri bekleniyor. Belçika'da sokağa çıkış kısıtlamalarının diğer aşamalarına 11 ve 18 Mayıs'ta geçilmesi planlanıyor. MACARİSTAN – Ülkenin hemen her yerinde insanlar en az 1,5 metre mesafeyi korumak üzere yeniden sokağa çıkabilecek. Şirketler tekrar açılacak, restoranlar da dışarıda hizmet vermek üzere faaliyete geçebilecek. Ancak bu kurallar başkent Budapeşte ve çevresi için geçerli değil. Ülke genelinde marketlerde ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu bulunuyor. Spor müsabakaları seyircisiz yapılabilecek. Almanya, Avusturya, Çekya, Polonya, Slovakya ya da Güney Kore'den ülkeye iş amaçlı seyahatlere de Pazartesi gününden itibaren izin veriliyor.