Avrupa koronavirüs önlemlerini kademeli olarak gevşetiyor

Pazartesi günü itibarıyla hangi ülkede tedbirler ne durumda olacak?Avrupa’nın birçok ülkesi yeni koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Peki hangi ülke nelere izin veriyor, hangi işletmeler ne zaman açılacak?

İsviçre: Pazartesi gününden itibaren yapı ve bahçe marketler, kuaförler, veteriner ve diş hekimi muayenehaneleri, güzellik salonları ve dövme stüdyoları yeniden açılacak. Vatandaşlardan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam etmeleri istendi. İsviçre haber ajansı SDA’ya konuşan Federal Sağlık Dairesi yetkilisi Daniel Koch, bu nedenle parklarda mangal partilerine şu anda izin verilmediğini belirtti.

Hırvatistan: Birçok işyeri, kütüphaneler ve müzeler hafta başında açılıyor. Başbakan Andrej Plenkovic alışveriş merkezleri ve çok büyük mağazaların ise bir süre daha kapalı kalacağını belirtti. Toplu taşıma da yeniden hizmete girecek.

Çekya: Pazartesiden itibaren AB genelinden iş için ülkeye seyahatlere yeniden izin veriliyor. Dışişleri Bakanlığı iş seyahati için Çekya'ya gelenlerin ülkede en fazla 72 saat kalabileceğini ve en fazla dört gün önce alınmış negatif bir koronavirüs testine sahip olmaları gerektiğini duyurdu. Ülkedeki kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri de yeniden açılıyor. Restoran ve kafeler ise 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacak.