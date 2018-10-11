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"Avrupa Kültürel Miras Yılı" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın ve Enformasyon Başkanı Marie Kanellopoulou: - "Kültür, radikalleşmeyle mücadele etmemizi ve bunun önüne geçmemize yardımcı olacak araçlardan biridir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi de besleyebilir. Diplomatik ilişkileri ve karşılıklı anlayışı güçlendirebilir"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın ve Enformasyon Başkanı Marie Kanellopoulou, "Kültür, radikalleşmeyle mücadele etmemizi ve bunun önüne geçmemize yardımcı olacak araçlardan biridir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi de besleyebilir. Diplomatik ilişkileri ve karşılıklı anlayışı güçlendirebilir." dedi.

Kanellopoulou, Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Avrupa Kültürel Miras Yılı" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, kültürler arası iletişimin önemine değindi.

Kastamonu'nun birkaç ay önce Hollanda'da bir şehirle kardeş şehir ilan edildiğini belirten Kanellopoulou, "Bu da kültürel alanda karşılıklı alışveriş için büyük fırsat oluşturuyor. Günümüzün dünyasında kimliklerimizin ve farklılıklarımızın manasını kavramak son derece önemli. Çünkü korku, birbirimizi tanımadığımızda ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda çeşitliliği tehdit olarak algılıyoruz ya da birbirimizi anlamadığımızda bu durumu yaşıyoruz. Farklılıklarımız diyaloğun zeminini oluşturabilir." diye konuştu.

Çeşitliliğin ortak tehditlere karşı güç olması gerektiğini vurgulayan Kanellopoulou, şöyle devam etti:

"Kültür, radikalleşmeyle mücadele etmemizi ve bunun önüne geçmemize yardımcı olacak araçlardan biridir. Aynı zamanda ekonomik büyümeyi de besleyebilir. Diplomatik ilişkileri ve karşılıklı anlayışı güçlendirebilir. Hatta ortak tehditlere karşı birlikte durmamıza, kurumlar, halklar, gençler arasında ortaklıklar, ittifaklar kurmamıza yardımcı olabilir. Kültür, toplumların ana hatlarını oluşturan normlar ve geleneklerle yoğrulmamızı sağlar. Kültür, müzik, dans, sanat, zanaat, yemek, giyinme tarzı ve dil gibi kanallarla çevremizdeki insanlara bu norm ve gelenekleri aktarma biçimidir. Dolayısıyla kültür mirası çeşitli şekillerde tezahür edebilir."

Kültür mirasını kutsayarak çeşitliliği keşfedebileceklerini ve ortak noktalar konusunda kültürler arası bir diyalog başlatılabileceğini anlatan Kanellopoulou, "Bu sebeple 2018'de kültürel mirasımızı korumanın yollarını arıyoruz. Avrupa Birliği 2018'i 'Avrupa Kültürel Mirası Koruma Yılı' ilan etti. Avrupa Birliği kültür mirası projelerine özel önem vermektedir. Sadece üyelerinin verdiği değil, aynı zamanda Türkiye ve diğer aday ülkelerde kültür mirasının korunması ve zenginleştirilmesi yönündeki çalışmaları da desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal, kültür ve turizm uzmanı Umut Özdemir, araştırmacı yazar Ata Erdoğdu, araştırmacı yazar Fazıl Çifçi ve arkeolog Murat Karasalihoğlu'nun katıldığı panel gerçekleştirildi.

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