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Avrupa Kuraklıkla Boğuşuyor

23.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

Avrupa rekor kıran sıcakların ardından bu kez de kuraklıkla boğuşuyor. Ekinlere zarar veren, su kesintilerine neden olan ve vahşi yaşamı tehdit eden kuraklık için uzmanlar daha hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre bu durum artık “yeni normal.”

Avrupa Kuraklıkla Boğuşuyor

Avrupa rekor kıran sıcakların ardından bu kez de kuraklıkla boğuşuyor. Ekinlere zarar veren, su kesintilerine neden olan ve vahşi yaşamı tehdit eden kuraklık için uzmanlar daha hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre bu durum artık “yeni normal.”

Bugünlerde bazı Paris sakinleri serinlemek için her şeyi yapmaya razı. Buna Paris’in La Vilette havzasının kirli sularına girmek de dahil. Ancak Fransa ve etrafındaki diğer canlıların serinlemek için çok fazla seçeneği yok.

Haftalarca süren kuraklık Fransız kamu dairelerinin su tasarrufuna gitmesine neden oldu. Bitkiler ve doğal yaşam da kuraklığın etkisi altında. 20’den fazla bakanlık su kullanımını yalnızca temel ihtiyaçlarla sınırlayan hassas kırmızı kategoride yer alıyor.

Yazı kurak geçiren tek Avrupa ülkesi Fransa değil. Komşu İspanya’daki hava tahminlerine göre, kuzeye az da olsa yağmur yağacak, ancak ülkenin geri kalanı bu yüzyılın en kurak yılını geçirecek. Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İskandinav ülkeleri de sıcaklardan nasibini aldı. Litvanya bu ay kuraklık yüzünden tarım üretiminin yarıya indiğini bildirdi ve acil durum ilan etti.

Avrupa’yı vuran kuraklık Haziran ayında kıtanın büyük kısmında etkili olan sıcak hava dalgasının ardından geldi. Merkezi Kopenhag’da bulunan Avrupa Çevre Dairesi’nden iklim değişikliği uzmanı Blaz Kurnik, bunun tesadüf olmadığını söylüyor: “Kuraklık ve sıcak hava dalgaları birbiriyle bağlantılı. Ve bunlar birbirlerini besliyor.”

Uzmana göre her şeyden iklim değişikliğini sorumlu tutmak zor. Ancak son birkaç yılın Avrupa’da yaşanan en sıcak yıllar olması küresel ısınmanın etkisini gösteriyor. Bu, Avrupa’nın yıllardır gördüğü ikinci büyük kuraklık.

Çiftçiler durumdan kaygılı. Fransız televizyonuna konuşan bu çiftçi mahsulün tümünü kurtarmanın mümkün olmadığını, sadece kısmi sulama yapabileceklerini söyledi.

Sigorta şirketlerine göre geçen yılki kuraklık, Avrupa’ya birkaç milyar dolara mal oldu.

Blaz Kurnik, “Ayrıca ormanlar kalıcı hasar gördü ve biyo çeşitlilliğin kaybolması gibi bazı kayıpları parayla telafi etmek mümkün değil. Bunlar gelecek yıllar içinde belki düzelir, belki de hiç düzelmez,” diyor.

Avrupa iklim değişikliği konusunda lider olmasıyla biliniyor. Uzmanlar birçok Avrupa Birliği ülkesinin gelecek yıllarda yaşanacak sıcak ve kurak havalarla başetmek için eylem planları hazırladığını söylüyor. Ancak bu yeterli değil.

Çevre örgütü Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Avrupa Su Politikaları yetkilisi Carla Freund, iyi düzenlemelerin her zaman uygulamaya geçirilemediğini söylüyor: “Bence irade eksikliğiyle karşılaşıyoruz. Üye ülkelerin çoğu için bu öncelikli bir alan değil. Su, her yerde bulunabilen bir şey sayılıyor. Bu yüzden hükümetler gelecekte çok ciddi susuzluk yaşayacağımızın farkında değil.”

İsviçre’de yapılan bir araştırma, 2050 yılına gelindiğinde dünyanın diğer bölgeleri gibi Avrupa’nın da çok farklı olacağını gösteriyor. Londra’nın iklimi Barcelona’nın bugünkü haline benzeyebilir. Madrid’inse daha çok Marakeş’e benzeyeceği sanılıyor.

Fransa’da 2003’te yaşanan sıcak hava dalgası 15 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu yıl daha ölen olmadı. Bazı çiftçiler kuraklığa dayanıklı ürünler ekiyor ve daha etkili sulama yöntemleri benimsiyor. Ancak bu çabalar yine de yetersiz.

Hava tahminleri bu hafta Fransa’nın yeni bir sıcak hava dalgasına teslim olacağını ve ufukta yağmur görünmediğini gösteriyor.

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