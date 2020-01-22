Avrupa Medyası: ‘IŞİD'in Gerçek Lideri El-Salbi"

“Guardian” gazetesinin haberi üzerine El Salbi'nin profili hakkında detaylar veren “Le Figaro” gazetesi, El Maoula El Salbi'nin Musul Üniversitesi mezunu olduğunu ve 2014'te cihatçıların hedef aldığı Ezidiler'e uygulanan kötü muamele ve işkencede kilit rol oynadığını yazdı.

Ancak İngiliz “Guardian” gazetesi, IŞİD'in başına örgütün kurucularından, Iraklı Türkmen asıllı, Telafer doğumlu El Maoula El Salbi'nin geçtiğini yazdı. “Guardian” bu iddiayı iki ayrı istihbarat servisinden ismini açıklamadığı görevlilere dayandırdı. Gazete, El Maoula El Salbi'nin örgüt içindeki ender Arap olmayan kuruculardan birisi olduğunu belirtti.

Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna 26 Ekim'de düzenlediği bir bombardımanda lideri ölen IŞİD, kısa süze sonra Bağdadi'nin yerine örgütte az bilinen Ebu İbrahim El Kureyşi'nin atandığını duyurmuştu.

El Salbi, 2004 yılında, ABD'nin Saddam Hüseyin'i devirmesinin ardından tutuklanarak, Irak'ın güneyinde, Ebu Bekir El Bağdadi ile karşılaştığı Buka kampına konulmuştu. Geçen Ekim ayında, Amerika Dışişleri Bakanlığı, El-Salbi hakkında bilgi veren herkes için beş milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Bir kardeşi Türkiye'de mülteci

IŞİD’in, El Kureyşi'nin adını ilan ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı iddia ediliyor. İki gazeteye göre aslında, başından beri örgütün yönetimini El Salbi aldı. “Guardian”, Batı istihbaratının hileyi anlaması ve IŞİD'in yeni şefi hakkında bilgi toplamasının aylar sürdüğünü belirtiyor.

“Guardian” gazetesine göre, yeni IŞİD lideri atanana kadar Türkiye'de mülteci olan kardeşi Adel ile de temas halindeydi.

Gazete, örgüt içindeki adı Hacı Abdullah olan El-Salbi'nin, "eski Irak-Suriye halifeliği dışında cihatçılar tarafından yürütülen terörist operasyonları denetlediği" bilgisini de paylaştı.

Saddam sonrası cezaevindeki neslin temsilcilerinden olan ve ilk cihatçı örgütleri yapılandıran bir ekipten gelen El-Salbi'nin, göreve gelmesinden bu yana, yeni nesil üzerinde de liderliğini pekiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.