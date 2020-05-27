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Avrupa Merkez Bankası Başkanı: 'Euro Bölgesinde Daralma %12 Olabilir'

27.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro bölgesi olarak adlandırılan ve Euro para birimini kullanan ülkelerin oluşturduğu ekonomik alanda, bu yıl yüzde 8 ila yüzde 12’lik bir daralma olabileceğini dile getirdi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı: 'Euro Bölgesinde Daralma %12 Olabilir'

Corona virüsü salgını dünya üzerinde ekonomi üzerinde de ciddi ve ağır etkiler yaratmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde de virüsün etkisiyle sarsılan Avrupa’da, ekonomide yaşanacak daralmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro bölgesi olarak adlandırılan ve Euro para birimini kullanan ülkelerin oluşturduğu ekonomik alanda, bu yıl yüzde 8 ila yüzde 12’lik bir daralma olabileceğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Euro bölgesinde Corona virüsü salgını kaynaklı daralmanın, yüzde 5 ila yüzde 12 olabileceğine işaret edilmişti.

Ancak son olarak Lagarde yaptığı açıklamada, iyimser olarak nitelediği bu tahminin geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde görülecek daralmanın orta seviyede ya da çok daha zarar verici nitelikte bir daralma olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı, beklenen daralma sürecinde bazı ülkelerin diğerlerine göre daha sert ekonomik koşullarla karşı karşıya kalacağına ve ekonomilerinin daha fazla küçüleceğine de dikkat çekti.

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