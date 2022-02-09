Avrupa Merkez Bankası’ndan Siber Saldırı Uyarısı

Avrupa Merkez Bankası, Ukrayna gerilimi tırmanırken bankaları, Rusya kaynaklı siber saldırılara karşı uyardı.

Reuters haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Christine Lagarde başkanlığındaki Avrupa Merkez Bankası’nın, bankalardan Rusya kaynaklı olası siber saldırılara karşı “tetikte olmalarını” istediği belirtildi.

Ajans, Avrupa bankalarına olası siber saldırılara karşı hazır olup olmadıklarının sorulduğunu, bankalarınsa “siber savaş oyunları” aracılığıyla hazırlıklar yaptığını iddia etti.

New York eyaleti finansal servisler departmanı da geçen ay sonunda, Rusya’nın Ukrayna’yı olası ilhakı ve bunun sonucunda ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımları dolayısıyla, finansal kurumları siber saldırılara karşı uyarmıştı.

Rusya’yla Ukrayna arasındaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi için uluslararası çabalar sürerken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden endişe ediliyor.

