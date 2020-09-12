Avrupa Moria’yı tartışmaya devam ediyor

AB’den dayanışma çağrıları gelirken, CDU’lu Röttgen Almanya’nın 5 bin kadar sığınmacı kabul edebileceğini savundu.Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampı Moria’nın tamamen kül olmasına neden olan yangın sonrası evsiz kalan sığınmacıların durumu, Avrupa Birliği (AB) içinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. AB’nin İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Birlik üyelerine "daha hızlı yardım ve dayanışma" çağrısında bulundu. Funke Medya Grubu’na konuşan Johansson, Yunanistan’ın son yıllarda diğer Birlik ülkelerinden çok daha fazla göçmene kapılarını açtığını ve böylece göç yönetimi konusunda daha fazla sorumluluk aldığına dikkat çekti.

AB Komiseri, evsiz kalan sığınmacıların "göçmen" ya da "ilticacı"dan önce "insan" olduklarını hatırlatarak, bu insanların acil gıda, barınma ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

"5 bin sığınmacı alabiliriz"

Konu Almanya'da da gündemin en önemli maddelerinden. Sığınmacıların Midilli'den Almanya'ya kabul edilmesi için üzerindeki baskı giderek artan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, cuma günü yaptığı açıklamada 150’ye kadar çocuk sığınmacının ülkeye getirileceğini söylemişti.