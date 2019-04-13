HABER

"Avrupa mültecileri ellerinde çiçeklerle karşılamıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, "Avrupa'da mültecileri zorlu bir hayat bekliyor.

İSTANBUL, (DHA)- Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, "Avrupa'da mültecileri zorlu bir hayat bekliyor. Kimse onları ellerinde çiçeklerle karşılamıyor" dedi.

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’nda başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sina Kısacık’ın yaptığı ‘Yasadışı Göç Sorunu’ başlıklı oturumda sunduğu ‘Göç, Orta Doğulu Mülteciler ve Avrupa’nın Geleceği’ başlıklı bildiride mültecileri Avrupa’da zorlu bir hayat beklediğini belirterek, “Kimse onları ellerinde çiçeklerle karşılamıyor. Çoǧu Avrupalı, göçmenlerin bir savaş ortamından çıkıp geldiğine, ülkelerindeki can güvenliği sebebiyle göç etmek zorunda kaldığına inanmıyor" diye konuştu.

"ALMANYA’DA KAYBOLAN ÇOCUK SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE"

Avrupa ülkelerinde önyargıların yaygın olduǧunu aktaran Güngör, "Önyargılar, başlı başına, mültecileri kabullenmede önemli bir sorun. Diǧer taraftan, mültecileri bekleyen sorunların başında mesken bulma, gıda, saǧlık, güvenlik, dolandırılma, kandırılma, çocuklarının kaçırılması geliyor. Resmi rakamlara göre Almanya’da kaybolan çocuk sayısı 10 binin üzerinde. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyalarının eline düştüğü tahmin ediliyor. Sığınma taleplerinin kabulünü din değiştirmeleri konusunda şart koşan Avrupa ülkeleri de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DA ISRAR EDİYORLAR”

Mültecilerin yönünün Avrupa'ya dönük olduğunu vurgulayan Veyis Güngör," Mültecileri istemediklerini bağıranların seslerini belkide, isteyenlerden daha fazla duyurmasına raǧmen, mülteciler bir Avrupa ülkesini tercih etmekte ısrar ediyorlar. Türkiye

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti 
Sanatçı çift, harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdiSanatçı çift, harabe olarak aldıkları evi sanat galerisine çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Halit Karakoç görevden alındı!

Halit Karakoç görevden alındı!

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...

Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

Ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte adayları bekleyen süreç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.