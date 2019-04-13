"Avrupa mültecileri ellerinde çiçeklerle karşılamıyor"

İSTANBUL, (DHA)- Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, "Avrupa'da mültecileri zorlu bir hayat bekliyor. Kimse onları ellerinde çiçeklerle karşılamıyor" dedi.

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’nda başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sina Kısacık’ın yaptığı ‘Yasadışı Göç Sorunu’ başlıklı oturumda sunduğu ‘Göç, Orta Doğulu Mülteciler ve Avrupa’nın Geleceği’ başlıklı bildiride mültecileri Avrupa’da zorlu bir hayat beklediğini belirterek, “Kimse onları ellerinde çiçeklerle karşılamıyor. Çoǧu Avrupalı, göçmenlerin bir savaş ortamından çıkıp geldiğine, ülkelerindeki can güvenliği sebebiyle göç etmek zorunda kaldığına inanmıyor" diye konuştu.

"ALMANYA’DA KAYBOLAN ÇOCUK SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNDE"

Avrupa ülkelerinde önyargıların yaygın olduǧunu aktaran Güngör, "Önyargılar, başlı başına, mültecileri kabullenmede önemli bir sorun. Diǧer taraftan, mültecileri bekleyen sorunların başında mesken bulma, gıda, saǧlık, güvenlik, dolandırılma, kandırılma, çocuklarının kaçırılması geliyor. Resmi rakamlara göre Almanya’da kaybolan çocuk sayısı 10 binin üzerinde. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyalarının eline düştüğü tahmin ediliyor. Sığınma taleplerinin kabulünü din değiştirmeleri konusunda şart koşan Avrupa ülkeleri de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DA ISRAR EDİYORLAR”

Mültecilerin yönünün Avrupa'ya dönük olduğunu vurgulayan Veyis Güngör," Mültecileri istemediklerini bağıranların seslerini belkide, isteyenlerden daha fazla duyurmasına raǧmen, mülteciler bir Avrupa ülkesini tercih etmekte ısrar ediyorlar. Türkiye

