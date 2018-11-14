Avrupa Mutfak Mirası Ağı Hatay'da tanıtıldı

Yöresel mutfak kültürü, ürünleri ile yerel üreticiliğini Avrupa'da tanıtmayı amaçlayan Avrupa Mutfak Mirası Ağı (Culinary Heritage) Sistemi hakkında Hatay'ın Defne ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Culinary Heritage Genel Koordinatörü Niclas Fyellström, Defne Evi'nde gerçekleşen toplantıda Avrupa Mutfak Mirası Ağı projesi ile ilgili bilgi verdi.

Projeye birçok ülkeden katılım olduğunu, Türkiye'nin de önemli partnerlerinden biri olduğunu ifade eden Fyellström, Norveç, Hırvatistan, Slovenya ve Türkiye'de bağlantılarının bulunduğunu bildirdi.

Fyellström, şunları kaydetti:

"Projenin amacına gelecek olursak aslında bu dünyada hepimizin farklılıkları var. Farklı şekilde dünyaya bakıyoruz, farklı şekilde hissediyoruz. Bugün dünyada insanlar birçok şekilde birbirinden ayrılıyor ancak bizi ortak noktada buluşturan şey yemekler. Mutfak Mirası Ağı bir şehre gittiğinizde o şehirde hangi yöresel ürünlerin olduğunu, yöreye özgü bir mutfak kültürünün olup olmadığını öğretici bir rehber niteliğindedir."

Fyellström, projeye Türkiye'den Alanya ve Gaziantep'in dahil olduğunu yakın bir zamanda Hatay'ın da sisteme dahil olacağını kaydetti.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman da projenin yararlı olduğunu ve Hatay yemeklerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

