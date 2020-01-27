Avrupa’nın en büyük Apple Store’u Türkiye’de açılacak!

Apple Store mağazaları Türkiye’de sadece iki adet ile sınırlı. Ülkemizde popüler olan ve gittikçe de popülerleşen Apple, Türk kullanıcıların özellikle servis talebine iki adet mağaza ile cevap vermekte oldukça yetersiz kalıyor. Hal böyle olunca, üçüncü bir mağaza şart. Bunun pek tabii farkında olan Apple, sorunu üçüncü bir mağaza açmanın da ötesi bir çözüm ile gidermek istiyor; o çözüm de Avrupa’nın en büyük Apple Store mağazasını Türkiye’ye açmak.

APPLE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MAĞAZASINI CADDEBOSTAN’A AÇIYOR

EMPTY şirketinin aktardığı bilgilere göre, Apple bu büyük mağazayı Caddebostan’da açacak. Hatta şirket daha da ileri gidiyor ve mağazanın tam adresini dahi paylaşıyor. EMPTY’e göre Apple’ın Türkiye’deki üçüncü Apple Store mağazası "Abdulkadir Noyan St. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıkoy/Istanbul" adresine kurulacak. Mağaza 4 katlı olacak ve iki katı sadece gelen Apple müşterilerine ayrılacak. Böylece kapasite ülkemizdeki Apple mağazalarına nazaran 2 katına çıkartılacak.

AVRUPA’NIN VE ORTA DOĞUNUN EN BÜYÜK APPLE STORE’U OLACAK