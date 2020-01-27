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Avrupa’nın en büyük Apple Store’u Türkiye’de açılacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

iPhone, iPad ve MacBook’ların üreticisi Apple, Türkiye’de gerçekleştirmek üzere büyük bir projenin startını verdi. EMPTY isimli bir kaynağa göre, Apple Avrupa’nın en büyük Apple Store mağazasını Türkiye’de hem de İstanbul’da açacak.

Avrupa’nın en büyük Apple Store’u Türkiye’de açılacak!

Apple Store mağazaları Türkiye’de sadece iki adet ile sınırlı. Ülkemizde popüler olan ve gittikçe de popülerleşen Apple, Türk kullanıcıların özellikle servis talebine iki adet mağaza ile cevap vermekte oldukça yetersiz kalıyor. Hal böyle olunca, üçüncü bir mağaza şart. Bunun pek tabii farkında olan Apple, sorunu üçüncü bir mağaza açmanın da ötesi bir çözüm ile gidermek istiyor; o çözüm de Avrupa’nın en büyük Apple Store mağazasını Türkiye’ye açmak.

APPLE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MAĞAZASINI CADDEBOSTAN’A AÇIYOR

EMPTY şirketinin aktardığı bilgilere göre, Apple bu büyük mağazayı Caddebostan’da açacak. Hatta şirket daha da ileri gidiyor ve mağazanın tam adresini dahi paylaşıyor. EMPTY’e göre Apple’ın Türkiye’deki üçüncü Apple Store mağazası "Abdulkadir Noyan St. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıkoy/Istanbul" adresine kurulacak. Mağaza 4 katlı olacak ve iki katı sadece gelen Apple müşterilerine ayrılacak. Böylece kapasite ülkemizdeki Apple mağazalarına nazaran 2 katına çıkartılacak.

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AVRUPA’NIN VE ORTA DOĞUNUN EN BÜYÜK APPLE STORE’U OLACAK

Pek tabi etrafı Apple’ın patentli camlarıyla bezeli olacak olan Türkiye’nin üçüncü Apple Store mağazası, bu denli büyük olmasıyla Avrupa’daki ve Orta Doğu’daki en büyük Apple Store mağazası unvanını kazanacak. Bu denli büyük bir Apple Store mağazası, yeni istihdam alanı demek olacak. Diğer mağazalardan daha fazla sayıda personel çalıştıracak olan Apple, çok yakın bir zamanda Türkiye’deki en büyük işe alım faaliyetini gerçekleştirmek için iş ilanları yayınlamaya başlayabilir.

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