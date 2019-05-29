Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı.

25 GÖZALTI

İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, yüksek miktarda Euro ve Amerikan dolarına el konuldu.

7 TEKNEYE EL KONULDU, 1'İ ARANIYOR

Öte yandan Muğla Marmaris'te soruşturma kapsamında "el koyma kararı" verilen 8 tekneden 7'si yakalanarak el konulurken, denizde olduğu değerlendirilen ve yeri belirlenemeyen bir teknenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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