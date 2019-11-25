Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birini barındırıyordu! Ünlü müze soyuldu

Pazartesi sabahı yerel saatle 5:00 civarı, bölge itfaiyesine yangın ihbarı geldi. Müze yakınındaki bir güç dağıtım şebekesinde çıkan yangının, müzenin alarm sistemini devre dışı bırakmak için çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Eski Saray içinde bulunan müzeye Yeşil Kasa denmesinin nedeni, bazı bölümlerinin bakır taşı yeşiline boyanmış olması.

Daha erken saatlerde Alman Bild gazetesi, çalınan tarihi mücevherlerin değerinin 1 milyar Euro'yu bulabileceğini yazmıştı. Hırsızları arama çalışmaları sürüyor. Soygunun ardından müze ziyarete kapatıldı.

Dresden Müzeler Müdürü Marion Ackermann, müzedeki 10 elmas setten 3'ünün çalındığını belirtti ve mücevherler için "Paha biçilemez, onların değerini hesaplamak imkansız" dedi.

Barok döneminden kalma mücevher ve eserlerin bulunduğu müzeye giren soyguncular, her biri 37 parçadan oluşan 3 elmas set çaldı. Sette yakut, zümrüt ve safir işli parçalar da bulunuyordu.

Alman basını hırsızların, zemin kattaki bir pencerenin demir parmaklıklarını bükerek küçük bir aralık oluşturduklarını ve müzeye buradan girdiklerini duyurdu. Müzedeki en değerli tarihi parçalar bu kattaydı.

Dresden Müzeler Müdürü Ackermann, müzede gece bekçisi bulunduğunu söyledi.

SOYGUNDA DAHA ÇOK KİŞİ ROL ALMIŞ OLABİLİR

Polis güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve karanlıkta iki kişi göründüğünü açıkladı. Ancak polis soygunda daha çok kişinin rol almış olduğunu düşünüyor.

Dresden Müzeler Müdürü Marion Ackermann, çalınan parçaların "çok iyi tanındığını" ve piyasada yasal olarak satılamayacağını söyledi. Ackermann ayrıca koleksiyonun manevi değerinin, maddi değerinden çok daha fazla olduğunu da ekledi.

TÜM SAKSONYA HALKI SOYULDU

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer soyguna tepki göstererek, "Sadece devletin sanat koleksyionu değil, tüm Saksonya halkı soyuldu" dedi ve koleksiyonun Saksonya tarihinin ayrılmaz parçalarından biri olduğunu söyledi.

Müzede yaklaşık 3 bin parça elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla bezeli mücevher, altın, gümüş, fildişi ve inci parçalar bulunuyor.

Müzenin en değerli parçalarından biri olan 41 kıratlık bir yeşil elmas, şu an New York'ta bir sergide sergileniyor.

