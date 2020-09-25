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Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Japonya'da yapılan araştırma ile Avrupa'nın en güzel 30 kasabası belli oldu. Türkiye'den de Bursa'daki Gölyazı'nın bulunduğu listede bakın başka nereler yer alıyor...

Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor

Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye’den Bursa’ya bağlı Gölyazı da listede 10’uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdiği kaydedildi. Listenin ilk 5’inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda) , Berat (Arnavutluk) ,Civita Di Bagnoregio (İtalya) , Procida (İtalya) ,Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.

DHA

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