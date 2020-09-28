Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

Gölyazı nerede sorusu ve Gölyazı gezilecek yerler ile ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. DHA’nın haberine göre Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde Türkiye’den de bir kasaba yer alıyor. Ajans Press tarafından, Japon Seyahat Acenteleri Birliği verileri incelenerek elde verilen bilgiye göre; Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesi belli oldu. Listede Türkiye’den Gölyazı da bulunuyor.

Gölyazı listeye 10. sıradan girdi. Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesinin ilk 5’inde ise İrlanda’dan Kilkenny, Arnavutluk’tan Berat, İtalya’dan Civita Di Bagnoregio, İtalya’dan Procida ve Galler’den Conwy yer alıyor. Listede Fransa, Almanya, Norveç ve Polonya gibi farklı ülkelerden de kasabalar bulunuyor. Peki, Gölyazı hangi ile bağlı? Gölyazı’da gezilecek yerler nereleri? İşte bu güzel kasaba ile ilgili tüm merak edilenler...

GÖLYAZI NEREDE?

Gölyazı nerede sorusuna yanıt olarak bu güzel yer, Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde yer alıyor. Aslında Gölyazı Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalle olarak geçiyor. Gölyazı’yı görmek isteyenler Gölyazı’ya nasıl gidilir sorusunun cevabını da merak ediyor. Bursa-İzmir karayolunun 35. km’sinden güneye doğru sapıldığı zaman 7 km içeride yer alan Gölyazı, Uluabat Gölü’nün kıyısındaki iki alçak tepeden meydana gelen küçük bir yarımadanın üstüne kurulu.