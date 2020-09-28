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Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en güzel 30 kasabasının bulunduğu liste belli oldu. Listeye Türkiye’den de Gölyazı 10. sırada katıldı. Peki, Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı? İşte Gölyazı tarihi ve Gölyazı ile ilgili tüm merak edilenler…

Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

Gölyazı nerede sorusu ve Gölyazı gezilecek yerler ile ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. DHA’nın haberine göre Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde Türkiye’den de bir kasaba yer alıyor. Ajans Press tarafından, Japon Seyahat Acenteleri Birliği verileri incelenerek elde verilen bilgiye göre; Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesi belli oldu. Listede Türkiye’den Gölyazı da bulunuyor.

Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

Gölyazı listeye 10. sıradan girdi. Avrupa’nın en güzel 30 kasabası listesinin ilk 5’inde ise İrlanda’dan Kilkenny, Arnavutluk’tan Berat, İtalya’dan Civita Di Bagnoregio, İtalya’dan Procida ve Galler’den Conwy yer alıyor. Listede Fransa, Almanya, Norveç ve Polonya gibi farklı ülkelerden de kasabalar bulunuyor. Peki, Gölyazı hangi ile bağlı? Gölyazı’da gezilecek yerler nereleri? İşte bu güzel kasaba ile ilgili tüm merak edilenler...

Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

GÖLYAZI NEREDE?

Gölyazı nerede sorusuna yanıt olarak bu güzel yer, Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde yer alıyor. Aslında Gölyazı Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalle olarak geçiyor. Gölyazı’yı görmek isteyenler Gölyazı’ya nasıl gidilir sorusunun cevabını da merak ediyor. Bursa-İzmir karayolunun 35. km’sinden güneye doğru sapıldığı zaman 7 km içeride yer alan Gölyazı, Uluabat Gölü’nün kıyısındaki iki alçak tepeden meydana gelen küçük bir yarımadanın üstüne kurulu.

Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

Tepelerin bir tanesinde ismini Yunan tanrısı Apollon’dan alan Apollonia isimli antik çağ kentinin nekropol kalıntıları bulunurken diğer tepe de göl yükseldiği zaman ada halini alıyor ve ince uzun taş köprüyle erişim sağlanıyor. Gölyazı halkının önemli bir kısmı ada kısmının üstündeki tuğla duvarlara sahip tarihi Rum evlerinde yaşıyor. Bölgenin geçim kaynağı ise balıkçılık, tarım ve turizm.

Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

GÖLYAZI TARİHİ

Apollonia Ad Rhyndacum isimli antik Yunan kenti üstüne kurulmuş bir yerleşim yeri olan Gölyazı, nekropol kalıntılarının Zambak Tepe ismi verilen tepenin üstünde barındırıyor. Antik kentteki sivil yerleşim ise kışları ada haline gelen tepe üstündeki modern Gölyazı olarak tarif edilen bölgede bulunuyor. Bu konuda bir kalıntı olmasa dahi antik çağlarda adanın köprüyle karaya bağlandığı düşünülüyor. Kıyıdan 1 km açıktaki Kız Adası üstünde Apollon’a adanan bir tapınağın kalıntıları yer alıyor.

Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?

Bizans döneminde önce Bitinya Piskoposluğu’na bağlı kalan bölge, ardından Nicomedia ve sonra da Kios piskoposluklarına bağlandı. Bu dönemde bölgede dini yapılar da inşa edildi. Osmanlılar bölgenin önüne ilk defa 1302 senesinde Kite Tekfuru’nu kovalarken geldi ama tekfur teslim edildikten sonra geri çekildi. Bölge, ilk Osmanlı denizcilerinden olan Kara Ali tarafından fethedildi. Osmanlı yönetimindeyken Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadığı bir yer olan bölgede ağırlıklı olarak Hristiyan nüfus bulunuyordu. Beldedeki Müslüman halk ise Manavlardan oluşuyordu. Ana yoldan içeride kalan Gölyazı, 1. Dünya Savaşı sırasında da herhangi bir zarar görmedi. Önceleri Apolyont olarak ismi, Cumhuriyet sonrasında Gölyazı olarak değişti.

Gölyazı gezilecek yerler konusunda da turistlere çok sayıda seçenek sunuyor. Bölgenin başlıca tarihi kalıntıları arasında Deliktaş, Taş Kapı, Kız Adası’ndaki Apollon Tapınağı kalıntıları, Zambak Tepe’deki antik tiyatro kalıntıları, lahit tekneleri, nekropol alanı, Hagios Georgios Kilisesi ve Hagios Konstantinos Manastırı Kilisesi bulunuyor. Leylek dostu köylerden bir tanesi olarak kabul edilen Gölyazı kadın balıkçı geleneği yaşatılan yerlerden bir tanesi. Uluabat Gölü’ndeki balıkçıların %30’u kadın balıkçılardan oluşuyor.

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