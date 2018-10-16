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Avrupa'nın en iyi otelleri listesinde Türkiye'de var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 07:57 | Son Güncelleme

CN Traveller dergisi Avrupa'nın en iyi otellerini sıraladı. İşte aralarında Türkiye'den de iki otelin bulunduğu Avrupa'nın en beğenilen ve tercih edilen otellerinin listesi.

En iyi konaklama otelleri...

İşte Avrupa'nın en iyi otelleri

1 / 20

1. Hotel Du Cap Eden Roc

1. Hotel Du Cap Eden Roc
Hotel Du Cap Eden Roc / Antibes, Fransa
2 / 20

2. La Reserve

2. La Reserve
La Reserve / Paris, Fransa
3 / 20

3. Six Senses Douro Valley

3. Six Senses Douro Valley
Six Senses Douro Valley / Portekiz
4 / 20

4. Belmond Hotel Splendido

4. Belmond Hotel Splendido
Belmond Hotel Splendido / Portofino, İtalya
5 / 20

5. Hotel Cipriani

5. Hotel Cipriani
Hotel Cipriani / Venedik, İtalya
6 / 20

6. Le Bristol

6. Le Bristol
Le Bristol / Paris, Fransa
7 / 20

7. Suvretta House

7. Suvretta House
Suvretta House / St. Moritz, İsviçre
8 / 20

8. The Four Seasons Ritz

8. The Four Seasons Ritz
The Four Seasons Ritz / Lizbon, Portekiz
9 / 20

9. Mandarin Oriental

9. Mandarin Oriental
Mandarin Oriental / Bodrum, Türkiye Otel geçtiğimiz yıl 18. sıradaydı.
10 / 20

10. The Capri Palace Hotel & Spa

10. The Capri Palace Hotel & Spa
The Capri Palace Hotel & Spa / İtalya
11 / 20

11. Hotel de Russie

11. Hotel de Russie
Hotel de Russie / Roma, İtalya
12 / 20

12. Amanzoe

12. Amanzoe
Amanzoe / Porto Heli, Yunanistan
13 / 20

13. Costa Navarino

13. Costa Navarino
Costa Navarino / Kalamata, Yunanistan
14 / 20

14. Le Royal Monceau

14. Le Royal Monceau
Le Royal Monceau / Paris, Fransa
15 / 20

15. Conservatorium Hotel

15. Conservatorium Hotel
Conservatorium Hotel / Amsterdam, Hollanda
16 / 20

16. The Lodge at Ashford Castle

16. The Lodge at Ashford Castle
The Lodge at Ashford Castle / Co Mayo, İrlanda
17 / 20

17. Çırağan Palace Kempinski

17. Çırağan Palace Kempinski
Çırağan Palace Kempinski / İstanbul, Türkiye
18 / 20

18. Rosewood Castiglion Del Bosco

18. Rosewood Castiglion Del Bosco
Rosewood Castiglion Del Bosco / Toskana, İtalya
19 / 20

19. Daois Cove

19. Daois Cove
Daois Cove / Girit, Yunanistan
20 / 20

20. Porto Zante Villas & Spa

20. Porto Zante Villas & Spa
Porto Zante Villas & Spa / Zakynthos, Yunanistan
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