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Avrupa'nın en tehlikeli adası! Eğer beklenen olursa...

İLGİNÇ HABERLER  | 31.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

İtalya'daki Sicilya açıklarında bulunan Stromboli Adası, Avrupa'nın en tehlikeli adası olarak biliniyor. Bu özellikle nam salmasının nedeni ise aktif yanardağa sahip olması.

Önceden 3 bin kişinin yaşadığı Stromboli Adası'nda şimdilerde 300 kişi yaşıyor. Olası volkan patlamasının yaşanması durumunda ise ada sakinleri bir kez daha büyük bir kayıpla karşı karşıya kalacak.

Stromboli, İtalya'nın Sicilya açıklarında yer alan küçük bir ada.
Akdeniz'de bulunan bir ada olan Stromboli, 12 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip.
300 kişinin yaşadığı ada görünümüyle tipik bir Akdeniz yerleşimi olma özelliği taşıyor.
1900'lü yılların başında dört bin kişinin yaşadığı ada volkanik patlamalarda büyük kayıplar yaşadı.
1930'lu yıllarda yaşanan patlamalar sonucu ada halkının büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'ya göç etti.
1950'de Rossellini'nin aynı adlı filmiyle büyük bir bilinirlik kazanan ada, bu şöhretini sonraki yıllarda da arttırdı.
Günümüzde dünyanın en çok ziyaret edilen volkanik adalarından biri olan Stromboli, maceraperest turistleri ağırlıyor.
Stromboli geçtiğimiz yaz iki büyük patlama yaşamış. Bu patlamalar nedeniyle yetmiş kişi adadan ayrılma durumunda kalmıştı. Eğer bir kez daha patlama yaşanırsa adada yeniden büyük kayıplar yaşanacağı düşünülüyor. Her an volkanik patlamaya hazır şekilde bekleyen ada sakinleri, patlama yaşanırsa evlerini bir kez daha geride bırakarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalacak.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Sicilya Stromboli Adası

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