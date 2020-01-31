Avrupa'nın en tehlikeli adası! Eğer beklenen olursa...

Önceden 3 bin kişinin yaşadığı Stromboli Adası'nda şimdilerde 300 kişi yaşıyor. Olası volkan patlamasının yaşanması durumunda ise ada sakinleri bir kez daha büyük bir kayıpla karşı karşıya kalacak.

Stromboli, İtalya'nın Sicilya açıklarında yer alan küçük bir ada.

Akdeniz'de bulunan bir ada olan Stromboli, 12 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip.

300 kişinin yaşadığı ada görünümüyle tipik bir Akdeniz yerleşimi olma özelliği taşıyor.

1900'lü yılların başında dört bin kişinin yaşadığı ada volkanik patlamalarda büyük kayıplar yaşadı.

1930'lu yıllarda yaşanan patlamalar sonucu ada halkının büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'ya göç etti.

1950'de Rossellini'nin aynı adlı filmiyle büyük bir bilinirlik kazanan ada, bu şöhretini sonraki yıllarda da arttırdı.

Günümüzde dünyanın en çok ziyaret edilen volkanik adalarından biri olan Stromboli, maceraperest turistleri ağırlıyor.