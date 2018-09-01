Avrupa'nın en yaşlı ülkesi hangisi?

İşte Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa'nın korkulu rüyası yaşlı nüfus oranı en düşük ve yüksek olan ülkeler...

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Her ne kadar son teknolojiyi yakından takip ediyor olsa da Avrupa'nın gelecek için önemli kaygıları var.