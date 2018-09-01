Avrupa'nın en yaşlı ülkesi hangisi?

İşte Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa'nın korkulu rüyası yaşlı nüfus oranı en düşük ve yüksek olan ülkeler...
Avrupa: Teknolojisi gelişiyor, nüfusu yaşlanıyor
1 / 31
Her ne kadar son teknolojiyi yakından takip ediyor olsa da Avrupa'nın gelecek için önemli kaygıları var.
2 / 31
Yaş ortalaması:29.7 Yaşlı nüfus oranı yüzde 1.4
3 / 31
Yaş ortalaması:39.0 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.3
4 / 31
Yaş ortalaması: 35.3 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.5
5 / 31
Yaş ortalaması: 38.4 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.6
6 / 31
Yaş ortalaması: 40.4 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.6
7 / 31
Yaş ortalaması: 40.1 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.8
8 / 31
Yaş ortalaması: 41.6 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.8
9 / 31
Yaş ortalaması: 39.1 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.9
10 / 31
Yaş ortalaması: 41.7 Yaşlı nüfus oranı yüzde 3.9
11 / 31
Yaş ortalaması: 40.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.1
12 / 31
Yaş ortalaması: 41.3 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.1
13 / 31
Yaş ortalaması: 40.2 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.1
14 / 31
Yaş ortalaması: 41.3 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.2
15 / 31
Yaş ortalaması: 42.0 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.3
16 / 31
Yaş ortalaması: 38.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.4
17 / 31
Yaş ortalaması: 40.0 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.5
18 / 31
Yaş ortalaması: 41.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.5
19 / 31
Yaş ortalaması: 41.6 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.6
20 / 31
Yaş ortalaması: 39.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.8
21 / 31
Yaş ortalaması: 41.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.8
22 / 31
Yaş ortalaması: 42.2 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.9
23 / 31
Yaş ortalaması: 42.4 Yaşlı nüfus oranı yüzde 4.9
24 / 31
Yaş ortalaması: 40.7 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.2
25 / 31
Yaş ortalaması: 41.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.2
26 / 31
Yaş ortalaması: 42.6 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.2
27 / 31
Yaş ortalaması: 40.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.3
28 / 31
Yaş ortalaması: 42.3 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.3
29 / 31
Yaş ortalaması: 45 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.4
30 / 31
Yaş ortalaması: 40.2 Yaşlı nüfus oranı yüzde 5.5
31 / 31
Yaş ortalaması: 43.8 Yaşlı nüfus oranı yüzde 6.1
Okuyucu Yorumları 0 yorum