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Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.

Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

AB Komisyonu'na danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Breydel Caddesi üzerinde AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.


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Avrupa Brüksel bomba alarmı

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