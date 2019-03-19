Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

AB Komisyonu'na danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Teams in body armour wait near to the British embassy, which has two officers apparently posted outside. Definitely not clear that scare focuses on Ukrep. Could be anywhere on the 100 metre stretch cordoned off. pic.twitter.com/KRyvhsisCi— James Crisp (@JamesCrisp6) 19 Mart 2019
Breydel Caddesi üzerinde AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
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