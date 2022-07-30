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Avrupa'nın göbeğinde vahşet! İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı

30.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısı Alika Ogorchukwu'yu döverek öldüren adam gözaltına alındı. Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, "Yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı. Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo'nun gözaltına alındığını bildirdi.

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KAFASINI YERE VURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

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'EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR VAHŞET'

Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Alika Ogorchukwu'ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Nijerya saldırı
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