Avrupa'nın koronavirüs kabusu geri döndü: Hangi ülke ne önlemler alıyor?

Geçtiğimiz ilkbaharda koronavirüs salgınının dünyadaki merkezüssüne dönüşen Avrupa, alınan önlemler ve kısıtlamalarla birlikte yaz aylarında vaka sayılarını oldukça düşük seviyelere çekmiş ve rahat bir nefes almıştı.

Ancak gevşetilen önlemler ve havaların yeniden soğumasıyla birlikte koronavirüs kabusu Avrupa'ya geri döndü. Kıta Avrupası'nın iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'da günlük yeni vaka sayılarında peş peşe rekor düzeyde rakamlara ulaşılırken, kısıtlayıcı tedbirlerde geri döndü.

Salgının en ciddi seviyede görüldüğü Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron yaşanan ikinci dalganın ilkinden daha sert olacağını belirterek, Cuma gününden itibaren Fransa'da yaşayanların sadece iş ve sağlık sebepleriyle evlerinden ayrılabileceğini açıkladı ve ülke çapında ikinci kapanmayı ilan etti.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çarşamba günü 244 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 bin 437 kişinin daha koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Emmanuel Macron, televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında, yeni tedbirler kapsamında insanların evlerinden sadece bir form doldurarak ayrılabileceğini söyledi. Ülkede ayrıca tüm sosyal toplanmalar yasaklandı.