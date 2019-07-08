"Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adım atmalı"

İran tarafından açıklanan adımların nükleer anlaşma kapsamında gerçekleştiğini dile getiren Musevi, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere nükleer anlaşmada kalan ülkeler eğer konuşma ötesinde bir şey yapmazlarsa 60 gün sonra 7 Eylül'de daha kararlı bir şekilde 3'üncü Adım'ı atacağız." diye konuştu.

Başkent Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Musevi, "2'nci Adım" eylem planı süresi içerisinde Avrupa ülkelerinin tatmin edici adımlar atmaması durumunda İran'ın anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili daha kararlı eylemlerde bulunacağını ifade etti.

Cebelitarık Boğazı açıklarında İngiltere kuvvetlerince el konulan İran'a ait petrol tankeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Musevi, "Gerilimin artmasına neden olan bu korsanlığı kabul etmiyoruz. İngiltere, İran tankerini bırakmalıdır." dedi.

Konuyla ilgili siyasi ve hukuki çabaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydeden Musevi, "İngiltere büyükelçisini iki kez (dışişleri bakanlığına) çağırdık. Avrupalı bazı diplomatlarla konuyu görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

- İran'dan karşı adımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.