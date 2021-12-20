Avrupa Omicron Dalgasına Hazırlanıyor

Avrupa Corona virüsü salgınıyla mücadelede daha 5'inci dalgayla mücadelesini bitimeden, Omicron varyantının oluşturduğu büyük tehdidin telaşını yaşıyor. Omicron'un bulaşma hızının bugüne kadar görülen varyantların çok ötesinde olduğu bilgisi üzerine tüm Avrupa ülkeleri sınırlayıcı tedbirlerini artırarak bu dalgayı durdurmaya çalışıyor. Yeni varyantın yükselişi, özellikle Noel ve yılbaşı tatillerinin yaklaşması nedeniyle Avrupa hükümetlkerini harekete geçiriyor.

Hollanda yeniden kapanıyor, Danimarka kültürel mekanları kapattı, İrlanda gece 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti, Almanya'da bar ve lokantalarda aşı sertifikası ve dışarıdan gelen yolculara karantina zorunluluğu getirildi. Fransa ise, aşı sertifikasını işyerlerinde zorunlu hale getirmeyi tartışıyor. Tüm Avrupa başkentleri, aşı karşıtları üzerindeki baskıyı arttırıyor.

Avrupa'da en sert tedbir Hollanda'dan geldi. Başbakan Mark Rutte'nin, Omicron varyantının yayılmasını sınırlamak için, 14 Ocak Cumartesi akşamına kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, kıtada soğuk duş etkisi yaptı. Hollanda şimdilik bu kararı alan ilk ülke ancak diğer ülkelerde alınan önlemler de, Hollanda'ya hızla yaklaşıyor.

Hollanda: Avrupa'da ilk kapanma kararı Hollanda'dan geldi. Başbakan Rutte, yeni önlemleri halkına "Bu varyant hakkında her şeyi öğrenmek için beklersek, muhtemelen çok geç kalacağız" diyerek duyurdu. Pazar sabahından itibaren gerekli olmayan tüm mağazalar, kültür kurumları ve spor salonları perdeleri indirdi. Sadece benzin istasyonları, süpermarketler, fırınlar ve eczaneler saat 20.00'ye kadar açık kalabilecek. Bu süre zarfında evlere günde 2'den fazla ziyaretçi kabul edilemeyecek. Yalnızca Noel ve yılbaşı için en fazla 4 misafire yükseltildi. Okullar kapılarını en az 9 Ocak'a kadar kapalı tutacak.

Şimdilik Hollanda'da yalnızca 100 Omicron vakası tespit edildi. Ancak uzmanlar, yılbaşına kadar bu varyantın çoğunlukta olacağı konusunda uyarıyor. Hollanda, aşı kampanyasına geç başladığı ve hastane kapasiteleri ve personel eksiği nedeniyle, Omicron için en erken önlem alan ülke oldu. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin son rakamlarına göre, Hollanda'daki yetişkin nüfusun sadece yüzde 10,6'sı üçüncü doz aşı oldu. Bu rakam yüzde 23 olan AB ortalamasının yarısının da altında.

İrlanda: İrlanda'da hükümet bar, restoran ve kapalı yerlerin çalışma saatlerini kısıtlayarak virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Pazartesi akşamından, Ocak ayının sonuna kadar bu mekanlar saat 20.00'den itibaren kapanacak. Başbakan Michael Martin, hedefin "sosyal teması yüzde 20-30 azaltmak" olduğunu açıkladı. Başbakan, hastaneye yatışların artmasından endişe ettiklerini belirterek, "Bekleyip ne olacağını görmek gibi bir seçeneği düşünemiyoruz, çünkü çok geç olacak" dedi.

Danimarka: Danimarkalılar, hükümet tarafından bu hafta sonu alınan ve Pazar sabahından itibaren 4 hafta boyunca tüm eğlence mekanlarının kapanmasını içeren kararı uygulamaya geçmeden önce, Cumartesi günü son kez sinemalara, tiyatrolara, müzelere, konser salonlarına akın etti. Hükümetin parlamentoda da büyük bir çoğunluk tarafından onaylanan kararını Başbakan Mette Frederiksen, halka, "Yeni varyantların endişe verici ilerlemesini yavaşlatmak için kısıtlamalar getirmeliyiz" diyerek anlattı. Geçen haftanın başından bu yana istikrarlı bir şekilde artan yeni vakalar, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Danimarka'da 2 bin 550 Omicron vakası dahil olmak üzere, son 24 saat içinde vaka sayısı 11 bini aştı.

Halkın yüzde 76'sının aşılandığı ülkede, rakamların yükselişi sağlık yetkilileri arasında endişe yarattı. SSI Seroloji Enstitüsü, Noel'den itibaren ülkede vaka sayısının günde 9 bin ile 45 bin arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Belçika: Belçika'da Omicron varyantı, şimdiden yeni vakaların yüzde 10'unu oluşturuyor. Valon Sağlık Bakanı Christie Morreale Pazar günü, ülkeyi kapatmayacaklarını açıkladı. Bununla birlikte ülkede, Kasım ayının sonundan bu yana, tüm gece kulüpleri kapatıldı, barlar ve restoranlar da 23.00'de kapanıyor. Brüksel'de Pazar günü yüzlerce gösterici, üçüncü kez Brüksel sokaklarında gösteri yaparak, önlemleri protesto etti.

Almanya ve Fransa: Avrupa'nın iki büyük ülkesi Almanya ve Fransa ise, kapatma kararlarına gitmektense, her iki ülkede de giderek radikalleşen aşı karşıtlarını ikna edecek zorlayıcı önlemler almayı seçiyor. Ancak her iki ülkede de sağlık yetkilileri, Noel tatilinden önce "temasın azaltılması" konusunda hükümetleri uyarıyor. Bugüne kadar 630 Omicron vakası tespit edilen Almanya, uzmanların "Ocak ayında bu rakamın 700 bin seviyesine yükselebileceği" uyarısı üzerine yeniden kapanma ihtimalini tartışıyor. Berlin ve Bavyera bölgeleri de dahil olmak üzere bazı bölgeler çocukların aşılanmasına başladı.

Tüm Avrupa önlemleri sıkılaştırıken, Fransa, yalnızca aşı kampanyasına hız verme politikasını seçti. Seçimlerin de yaklaşmasıyla önlem alma konusunda daha çekingen davranan hükümet, kapanma yerine aşı karşıtlarının direncini kırmaya dönük önlemleri tartışıyor. Omicron vakalarının hafta sonu 347'yi aştığı Fransa'da, Sağlık Yüksek İdaresii, 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına onay verdi. Ancak, Fransa'da hala 5 milyon yetişkin aşı olmayı reddediyor. Hükümet, daha önce "negatif test sonucunu" da dahil ettiği aşı sertifikasını "yalnızca aşı olma" zorunluluğu ile sınırlamaya ve iş yerlerinde aşı sertifikasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Aşı karşıtları bu zorunluluklar karşısında sahte aşı pasaportuna yönelirken, ülkede sahte pasaport sayısı 180 bini aştı. Paris Belediyesi, Champs Elysees caddesindeki geleneksel yeni yıl gösterilerini iptal ederken, hükümet de diskoları kapattı, barlarda dans edilmesini yasakladı.

