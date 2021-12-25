Avrupa Omicron'un Etkisinde

Avrupa ülkeleri Corona virüsün yeni varyantı Omicron’un etkisi altında yeni dalgalarla karşı karşıya. Fransa, salgının başından bu yana ilk kez günde 100 bin vaka sınırını geçerken İtalya’da da 3 gün üst üste rekor düzeyde vaka sayıları görüldü.

Yaklaşık bir ay kadar önce Güney Afrika’dan yayılmaya başlayan yeni tip Corona virüsü COVID-19’un Omicron varyantı hızla tüm dünyada baskın varyant haline geliyor. ABD’de son günlerdeki vakaların yüzde 70’inden fazlası Omicron varyantı olarak açıklanırken Avrupa’da da Omicron etkisiyle vaka sayılarında rekor seviyeler görülüyor.

Fransa, salgının başından bu yana ilk kez 24 saatte 100 binden fazla vaka tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Fransa’da son bir günde 104 bin 611 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yetkililer ülkede yoğun bakım doluluk oranlarının da yüzde 28 arttığını açıkladı.

Vaka sayılarında yüz binin üzerini gören bir başka ülke de İngiltere. İngiltere’de son 24 saatte 121 bin 932 yeni vaka tespit edilirken 137 kişi de hayatını kaybetti. İngiltere, iki gün önce 123 binden fazla vakayla salgının başından bu yana gördüğü en yüksek günlük vaka sayısıyla karşı karlıya kalmıştı.

Salgının ilk günlerinde Avrupa’da en zor günleri yaşayan ülkelerden biri olan İtalya’da da Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında rekor seviyeler görülmeye başlandı. İtalya’da 3 gündür vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor. Son 24 saatte İtalya’da 54 bin 762 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Ülkede son bir günde 144 kişi de hayatını kaybetti. Uzmanlar ülkede hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarının da yükselmeye başladığına dikkat çekiyorlar.

