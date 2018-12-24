HABER

Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde 1,1 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:18 | Son Güncelleme

Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 büyüyerek 16 milyon 950 bin 139’a ulaştı

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüyerek 16 milyon 950 bin 139’a yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Kasım ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 16 milyon 950 bin 139 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 16 milyon 770 bin 223 adet satış gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 23,9 ile Litvanya, yüzde 21,9’la Romanya ve yüzde 18,9’la da Macaristan olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 13,1’le İzlanda'da, yüzde 6,1’le İngiltere’de ve yüzde 3,4’le de İtalya’da belirlendi.

Türkiye, kasım ayı sonunda yüzde 33,56 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında sekizinci sırada yer almaya devam etti.

Avrupa otomotiv pazarı kasım ayında ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 6,4 daralarak 1 milyon 383 bin 406 adete geriledi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Fotoğraflar // TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit olduFotoğraflar // TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu
Mimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülüMimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa otomotiv pazarı ODD

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reina saldırganının ev arkadaşı yılbaşı için eylem hazırlığındayken yakalandı

Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi

Dikkat! Bu kez çok kuvvetli geliyor

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Bağlantısı şoke etti

Erkek çocuğuna banyoda cinsel istismar!

Erkek çocuğuna banyoda cinsel istismar!

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

Bursa'daki operasyonda bulunmuştu! Evinden çıkan sarı yelekleri böyle savundu

Evinden çok sayıda sarı yelek çıkmıştı! Bakın neler söyledi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.