İSTANBUL (AA) - İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nın son gününde 1’i altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazan milli yüzücüler yurda döndü.

Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan Yüzme Milli Takımımız, saat 16.30'da Dublin'den kalkan uçakla akşam saat 22.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Burada konuşan kadınlar 50 metre sırtüstünde Altın madalya sahibi olan Sümeyye Boyacı, bu başarıyı hep birlikte kazandıklarını belirterek, "Sadece bizim değil, tüm ekibimizin, akrabalarımızın, Türkiye’nin dualarıyla birlikte kazandık. Bu yarış oldukça heyecanlı ve zorlu bir yarıştı. Bizim için büyük bir tecrübe oldu.’’ dedi.

S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte Gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk, Türkiye’yi gururlandırdığı ve Avrupa ikincisi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

S5 kategorisinde erkekler Bronz madalya kazanan Beytullah Eroğlu, gururlu ve mutlu olduğunu ve bugün dört madalya ile Türkiye’ye döndüklerini bildirdi.