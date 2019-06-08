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Avrupa Parlamenteri Ward'den Hasankeyf açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

BATMAN'ın, Ilısu Baraj Gölü'nün suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde konuşan İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini belirtti.

Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın, Ilısu Baraj Gölü'nün suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde konuşan İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini belirtti. Tulie Ward, "Mektubumda Ilısu Barajı'nın durdurmasını yazdım" dedi. Ilısu Baraj Gölü projesi kapsamında su altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde, Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin de aralarında bulunduğu 87 sivil toplum kuruluşu, ‘Hasankeyf için küresel eylem günü’ çağrısı için bir araya geldi. Eyleme, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve çok sayıda kişi katıldı. İlçe girişindeki seyir alanında yapılan eyleme katılan İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, Hasankeyf için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt beklediğini ifade eden Ward, "Dil ve kültür çok önemlidir. Özelikle büyüyen nesil için kültür ve nesil çok önemli olduğunu biliyoruz. Biliyorum ki; Avrupa’dan birçok inşaat şirketi bu projeden çekildiler. Bu projenin çevreye uygun olmadığı için projeden çekildi. Arkamdaki yer 12 bin yıllık ve 9 uygarlığın yaşamış oldu bir yer. Burası sular altında kaldığında sadece Hasankeyf halkını değil, bütün dünya haklarını ilgilendiriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdım. Mektubumda Ilısu Barajı'nın durdurmasını istedim. Bir uluslararası politikacı olarak bir cevap almayı hak ediyorum. Kendi gözlerimle kültürel mirasların yok edildiğini, dokunulamaz mirasların yok edildiğini gördüm. Hem Amazon ve hem Brezilya’da yapılacak barajların durdurulması için de çalışıyorum. Burası dünyadaki bütün halklara aittir" dedi.

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