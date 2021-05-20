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Avrupa Parlamentosu, AB'ye göçmen alımına ortak düzenleme istiyor

20.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmayan ülke vatandaşlarının çalışma amacıyla AB'ye göçünün temel şartlarını belirleyen ortak bir düzenleme çıkarılmasını talep ediyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere çalışmaya gelmek isteyenlerin gelişini ve koşullarını düzenleyen ortak bir kurallar kataloğu hazırlanmasını talep etti. Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin bugün onayladığı raporda, AB dışı ülkelerden iş göçünün temel şartlarını düzenleyen ortak bir kurallar kataloğunun şart olduğu belirtildi.

Söz konusu kurallar kataloğunun AB üyesi olmayan ülkelerden AB üyesi ülkelere çalışmak için gitmek isteyenlerin, seyahatten ikamete ve sahip olacakları haklara kadar temel ihtiyaçlarına dair düzenlemeleri içermesi öngörülüyor. Mevcut iş göçü düzenlemelerinin ise bölük pörçük olduğuna işaret ediliyor ve çalışmak amacıyla geleceklere dair hukuki düzenlemelerin ortak hâle getirilmesi isteniyor.

Kuralların ortak hale getirilebilmesi amacıyla, başvuru işlemlerine, başvuruların reddedilmesine ve gerekçelerine, çalışmaya gelenlerin tek bir işverene bağlı kalmaksızın işyerini değiştirebilmesine dair yönetmeliklerin de üye ülkelerde eşitlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ortak merkezi sistem talebi

AP milletvekilleri ayrıca, arz ile talep arasındaki işleyişi en iyi hale getirebilmek amacıyla da bir "Avrupa Birliği yetenekler havuzu" ile bir de "Uygun işler platformu" kurulmasını, bunların işverenler ve AB ülkeleri dışından gelmek isteyenler için ortak bir merkezi yerden yürütülmesi talep ediliyor.

Avrupa Parlamentosu'na göre yasal iş göçü hem göç edilen hem de göç veren ülkelerin refahının artması, inovasyonu ve büyümesine katkı sunacak bir gelişme. AP milletvekilleri ayrıca, yasal yollardan göçün düzensiz göçü, bu yolla insanların sömürülülmesini ve insan tacirlerinin işlerini de azaltacağını dile getiriyor.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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