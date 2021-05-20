Avrupa Parlamentosu, AB'ye göçmen alımına ortak düzenleme istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere çalışmaya gelmek isteyenlerin gelişini ve koşullarını düzenleyen ortak bir kurallar kataloğu hazırlanmasını talep etti. Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin bugün onayladığı raporda, AB dışı ülkelerden iş göçünün temel şartlarını düzenleyen ortak bir kurallar kataloğunun şart olduğu belirtildi.

Söz konusu kurallar kataloğunun AB üyesi olmayan ülkelerden AB üyesi ülkelere çalışmak için gitmek isteyenlerin, seyahatten ikamete ve sahip olacakları haklara kadar temel ihtiyaçlarına dair düzenlemeleri içermesi öngörülüyor. Mevcut iş göçü düzenlemelerinin ise bölük pörçük olduğuna işaret ediliyor ve çalışmak amacıyla geleceklere dair hukuki düzenlemelerin ortak hâle getirilmesi isteniyor.

Kuralların ortak hale getirilebilmesi amacıyla, başvuru işlemlerine, başvuruların reddedilmesine ve gerekçelerine, çalışmaya gelenlerin tek bir işverene bağlı kalmaksızın işyerini değiştirebilmesine dair yönetmeliklerin de üye ülkelerde eşitlenmesi gerektiği vurgulanıyor.