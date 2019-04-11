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Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani İngiltere’yi uyardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 00:12 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkmadan önce Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasının Parlamentoyu gülünç duruma düşüreceğini söyleyerek, "Bu bir oyun değil" dedi.Avrupalı Liderler, İngiltere’nin birlikten çıkış tarihini 12 Nisan’dan Haziran ayı sonuna kadar uzatılması konusunu görüşürken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani basın açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkmadan önce Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasının Parlamentoyu gülünç duruma düşüreceğini söyleyerek, "Bu bir oyun değil" dedi.
Avrupalı Liderler, İngiltere’nin birlikten çıkış tarihini 12 Nisan’dan Haziran ayı sonuna kadar uzatılması konusunu görüşürken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani basın açıklamasında bulundu. İngiltere’nin Haziran’da çıkması halinde Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak olmasına hoş bakmadığını belirten Tajani, Avrupa Parlamentosunun “gülünç duruma düşmeyi” amaçlamadığını ve Parlamento seçimlerinin “bir oyun olmadığını” söyledi.
Tajani, “Avrupa seçimlerinin bir tür oyun gibi görülmesini kabul edemeyiz” diyerek seçimden sonra parlamentodaki 751 sandalyenin 705’e nasıl bir süreçte düşeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Parlamentonun gülünç duruma düşmek istemediğini söyleyen Tajani, “Neler olacağını ve bu değişim süresinin daha ne kadar süreceğini bilmek istiyoruz. Parlamentonun hem birinci hem de ikinci aşamasında kesin bir pozisyonda olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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