Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor

Avrupa Parlamentosu bugün Antonio Tajani’nin yerine gelecek ismi belirlemek üzere oy kullanıyor.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin temsilcileri, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimin ardından Avrupa Parlamentosu başkanını seçmek üzere toplandı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin yerine başkan seçilmek için Ska Keller, Sira Rego, David-Maria Sossoli, and Jan Zahradil aday oldu. Yapılan oylamanın ilk turunda David Mario Sassoli 325, Zan Zahradil 162, Ska Keller 133, Sira Rego 42 oy aldı.

Almanya’dan Avrupa Parlamentosu üyesi seçilen Alman Franziska Maria "Ska" Keller, Avrupa Yeşil Partisi’nin bir parçası olan İttifak ’90’ın Yeşiller üyesi. Avrupa Parlamentosu’ndaki Yeşiller / EFA grubunun eş başkanı ve Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi üyesi.

Sira Rego İspanya Birleşik Sol partisinin Avrupa Parlamento başkan adayı Mayıs ayında ilk defa Avrupa Parlamentosuna seçildi.

Avrupa Parlamentosu İlerici Sosyalist ve Demokratlar İttifakı Grubu üyesi olan David-Maria Sassoli İtalyan bir politikacı, gazeteci ve Avrupa Parlamentosu üyesi.

Jan Zahradil, Çek Cumhuriyeti’nin 2004’te Avrupa Birliği’ne girmesinden bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi, Sivil Demokrat Parti’nin Çek politikacısı. Mesleğin bilimsel bir araştırmacısı olan Zahradil, Kadife Devrimi sırasında siyasete girdi. Çek ve Slovak Federatif Cumhuriyeti Federal Meclisinin bir üyesiydi.

