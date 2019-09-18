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Avrupa Parlamentosu Brexit'te Ertelemeyi Şarta Bağladı

18.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

İngiltere ile AB arasında son 45 güne girilen ayrılık müzakereleri sürerken, Avrupa Parlamentosu, 31 Mart'ta öngörülen Brexit için olası bir ertelemeyi şarta bağladı. AP, İngiltere'nin yeniden uzatma isteyebilmesi için "geçerli hedef ve gerekçeler" sunulması şartını içeren karar tasarısını oyladı

Avrupa Parlamentosu Brexit'te Ertelemeyi Şarta Bağladı

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Boris Jonhnson arasındaki ilk görüşmenin ardından Strasbourg'da toplanan yeni Avrupa Parlamentosu, ilk kez Brexit görüşmelerinde gelinen noktayı tartıştı. Genel Kurul'da yapılan görüşmenin ardından, karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Yeni bir ertelemenin 'geçerli neden ve hedeflere' bağlanması şartını getiren karar, Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından yenilenen Avrupa Parlamentosu'nda 124'e karşı 544 oyla kabul edildi.

Karara oy veren milletvekilleri, Johnson'ı "kaos üreticisi", "aptal bir bahsin yazarı", "diktatör" veya "Hulk” yerine kadın kılığına giren erkek çocuk bakıcısı “Mrs. Doubtfire”ın rolünü oynaması tercih edilen şahıs olarak tanımladılar.

Nigel Farage'ın Brexit Partisi ve AB karşıtı aşırı sağ partilerse, "Avrupa imparatorluğunu" ve "İngiliz ve İrlanda halklarını rehin alan federal elitleri" protesto ettiler.

Beş AP grubu kararı onayladı

Aşırı sağ grup dışında, Parlamento'daki diğer 5 grup karara destek verdi. Anlaşmasız ayrılıktan kaçınılması gerektiğini belirten milletvekilleri, İngiliz hükümeti ile varılan anlaşmanın da "adil ve dengeli" olduğunu dile getirdiler.

Kararda, Londra ile Avrupa Birliği arasındaki gelecekteki ilişkiyi etkileyecek "tamamen operasyonel alternatif çözümlerin yazılı olarak sunulması” da talep edildi.

Karar metninde ayrıca Johnson'ın İngiltere Parlamentosu’nu 14 Ekim'e kadar askıya alması eleştirildi. İngiltere'nin anlaşmasız ayrılmasının, mali ya da diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı vurgulandı. Eğer Londra bu yükümlülüklere uymazsa, AP’nin Londra ve Brüksel arasındaki tüm anlaşmalara "karşı oy" kullanacağı belirtildi.

İngiltere Parlamentosu’ndan Eylül ayı başında, hükümetten anlaşmasız ayrılığı engellemesi için yeniden uzatma istemesi yönünde karar almıştı. Ancak Başbakan Boris Johnson, yeni bir uzatmayı kesinlikle istemiyor.

AP son onay makamı

Avrupa Parlamentosu ise yeni bir uzatmanın ancak "geçerli bir neden ya da hedef olması, bir referandum ya da erken seçime gidilmesi, 50'nci maddenin yürürlüğe girmesi ya da bir anlaşmanın kabul edilmesi" durumunda verilmesini istiyor. Kararda, "İngiltere, Avrupa Birliği’nden anlaşma olmaksızın ayrılırsa, bu tümüyle İngiliz hükümetinin sorumluluğunda olacaktır" deniliyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Brexit için verilen son tarih olan 31 Ekim'e 45 gün kala Johnson ile yaptığı görüşmenin ardından "anlaşmasız bir ayrılığın giderek daha gerçekçi bir olasılığa dönüştüğünü" dile getirmişti.

Juncker ve AB müzakerecisi Michel Barnier, Johnson'ın "İlerleme kaydediyoruz" sözlerini anında yalanlayarak, "Hiçbir yeni adım yok" açıklamasını yaptı. Juncker, "Bu anlaşmaya ulaşacağımız kesin değil. Ama denemek zorunda olduğumuz kesin" dedi.

İngiliz hükümeti ile AB arasında varılacak yeni bir anlaşma, Avrupa Parlamentosu'nun onayından geçmek zorunda.

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