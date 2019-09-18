Avrupa Parlamentosu Brexit'te Ertelemeyi Şarta Bağladı

Aşırı sağ grup dışında, Parlamento'daki diğer 5 grup karara destek verdi. Anlaşmasız ayrılıktan kaçınılması gerektiğini belirten milletvekilleri, İngiliz hükümeti ile varılan anlaşmanın da "adil ve dengeli" olduğunu dile getirdiler.

Nigel Farage'ın Brexit Partisi ve AB karşıtı aşırı sağ partilerse, "Avrupa imparatorluğunu" ve "İngiliz ve İrlanda halklarını rehin alan federal elitleri" protesto ettiler.

Karara oy veren milletvekilleri, Johnson'ı "kaos üreticisi", "aptal bir bahsin yazarı", "diktatör" veya "Hulk” yerine kadın kılığına giren erkek çocuk bakıcısı “Mrs. Doubtfire”ın rolünü oynaması tercih edilen şahıs olarak tanımladılar.

Yeni bir ertelemenin 'geçerli neden ve hedeflere' bağlanması şartını getiren karar, Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından yenilenen Avrupa Parlamentosu'nda 124'e karşı 544 oyla kabul edildi.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Boris Jonhnson arasındaki ilk görüşmenin ardından Strasbourg'da toplanan yeni Avrupa Parlamentosu, ilk kez Brexit görüşmelerinde gelinen noktayı tartıştı. Genel Kurul'da yapılan görüşmenin ardından, karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Kararda, Londra ile Avrupa Birliği arasındaki gelecekteki ilişkiyi etkileyecek "tamamen operasyonel alternatif çözümlerin yazılı olarak sunulması” da talep edildi.

Karar metninde ayrıca Johnson'ın İngiltere Parlamentosu’nu 14 Ekim'e kadar askıya alması eleştirildi. İngiltere'nin anlaşmasız ayrılmasının, mali ya da diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı vurgulandı. Eğer Londra bu yükümlülüklere uymazsa, AP’nin Londra ve Brüksel arasındaki tüm anlaşmalara "karşı oy" kullanacağı belirtildi.

İngiltere Parlamentosu’ndan Eylül ayı başında, hükümetten anlaşmasız ayrılığı engellemesi için yeniden uzatma istemesi yönünde karar almıştı. Ancak Başbakan Boris Johnson, yeni bir uzatmayı kesinlikle istemiyor.

AP son onay makamı

Avrupa Parlamentosu ise yeni bir uzatmanın ancak "geçerli bir neden ya da hedef olması, bir referandum ya da erken seçime gidilmesi, 50'nci maddenin yürürlüğe girmesi ya da bir anlaşmanın kabul edilmesi" durumunda verilmesini istiyor. Kararda, "İngiltere, Avrupa Birliği’nden anlaşma olmaksızın ayrılırsa, bu tümüyle İngiliz hükümetinin sorumluluğunda olacaktır" deniliyor.