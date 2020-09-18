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Avrupa Parlamentosu Doğu Akdeniz'i görüştü: Yaptırım sadece diyalogla önlenebilir

18.09.2020 05:27 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP), perşembe günü yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele aldı. Türkiye'nin bölgedeki aktivitelerini kınayan AP, Kıbrıs ve Yunanistan'la da dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Doğu Akdeniz'i görüştü: Yaptırım sadece diyalogla önlenebilir

Avrupa Parlamentosu (AP), perşembe günü yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi de ele aldı. Türkiye'nin bölgedeki aktivitelerini kınayan AP, Kıbrıs ve Yunanistan'la da dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) üyele ülkeleriyle aday ülkeleri arasında yaşanan gerilimin askeri alana taşınmasından kaygı duyulduğu belirtilen AP tavsiye kararı, 57'ye karşı 601 oyla kabul edildi. 36 AP milletvekili oy kullanmadı.

Tavsiye kararında Türkiye'ye "Doğu Akdeniz'deki gayrimeşru araştırma ve sondaj çalışmalarına bir an önce son vermesi, Yunanistan hava sahası ve Yunanistan ile Kıbrıs'ın karasularını ihlâl etmemesi ve milliyetçi savaş kışkırtıcılığı yapan dilinden uzaklaşması" çağrısı yapıldı.

Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyulması çağrısı da yapılan kararda, "Türkiye'nin mevcut dış politikasının ve attığı adımların Suriye dahil bölgedeki istikrara olumsuz etki yaptığı belirtildi ve 24-25 Eylül'de Doğu Akdeniz gerilimini konuşmak üzere düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında "daha fazla yaptırım getirilebilir" ifadelerine yer verildi:

"Daha fazla yaptırım sadece diyalogla önlenebilir. Avrupa Konseyi'ni, Türk halkını ya da orada yaşayan göçmenleri etkilemeyecek şekilde, sektörel ve doğrudan hedeflenmiş daha kısıtlayıcı önlemler almak için hazır olmaya çağırıyoruz."

Türk Dışişleri Bakanlığı: Tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı

AP'nin kararına Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "AP Genel Kurulu'nda, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen, gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir." ifadeleri yer aldı:

"Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke Türkiye'ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar."

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