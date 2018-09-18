HABER

Avrupa Parlamentosu heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi heyeti, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ayrı ayrı görüştü

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi heyeti, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ayrı ayrı görüştü.

Heyet, Mecliste ilk olarak Akçay'ı, daha sonra Özel'i ziyaret etti. Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
CHP'li Salıcı: Trump'ın tweet'lerinden en çok Türkiye etkilendiCHP'li Salıcı: Trump'ın tweet'lerinden en çok Türkiye etkilendi
CHP'li Erdoğdu: Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye ederCHP'li Erdoğdu: Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.