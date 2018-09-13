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Katil robotların akıbeti belli oldu!

13.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, insan müdahalesi olmadan insanları öldürebilecek otonom silah sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını yasaklayan bir karar aldı.

Bu alanda uluslararası bir yasak çağrısı da yapan karara bazı Avrupa parlamenterleri, yapay zekanın gelişimini kısıtlayabileceği çekincesiyle karşı çıkıyor. Parlamenterlerin bir kısmı da bazı ülkelerin bu tür silahlar geliştirirken diğer ülkelere izin verilmemesinin bir güvenlik sorunu yaratabileceğini düşünüyor.

Katil robotlar yasaklandı!

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Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller - Avrupa Özgür İttifakı parlamento grubunun güvenlik politikaları sözcüsü Bodil Valero, "Otonom sistemler uluslararası çapta yasaklanmalı" diyor:
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"Ölüm ve yaşam arasındaki kararı verme yetkisi asla insanlardan alınıp makinelere verilmemeli."
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Geçen ay bu konuyu gündeme alan Birleşmiş Milletler, bir karara varamamıştı. Bazı ülkeler bu sistemlerin faydalarının araştırılmasını istiyor.
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Konu Kasım'da tekrardan BM'nin gündemine alınacak. BM'nin bu sefer bir karara varabilmesi umuluyor.
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Ağustos ayında da çeşitli ülkelerden uzmanlar BM'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde bir araya gelerek bilgisayar tarafından kontrol edilen silahları tanımlamak ve düzenlemek için bir çerçeve hazırlamaya çabalamıştı.
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Uluslararası Af Örgütü Yapay Zeka Araştırmacısı Rasha Abdul Rahim o dönemde "Yapay zekalı İHA'lardan kendi hedefini seçebilen otomatik silahlara kadar teknolojik gelişim uluslararası hukuktan hızlı ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Ağustos'taki toplantıda İsrail, Rusya, Güney Kore ve ABD'nin de dahil olduğu bazı ülkeler otonom silah sistemlerinin potansiyel "avantajlarını" araştırmak istediklerini söyleyerek yasağa karşı çıkmıştı.
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