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Avrupa Parlamentosu Macaristan'a Yaptırım Kararını Onayladı

12.09.2018 16:26 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, hükümetin, "Avrupa Birliği'nin temel değerlerini tehdit ettiği" gerekçesiyle, Macaristan aleyhinde, Birlik Anlaşması'nın yaptırım yolunu açan en ağır maddesi, 7'inci maddeyi işletmesi yolundaki kararı onayladı

Avrupa Parlamentosu Macaristan'a Yaptırım Kararını Onayladı

Avrupa Parlamentosu, hükümetin, "Avrupa Birliği'nin temel değerlerini tehdit ettiği" gerekçesiyle, Macaristan aleyhinde, Birlik Anlaşması'nın yaptırım yolunu açan en ağır maddesi, 7'inci maddeyi işletmesi yolundaki kararı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Salı günü Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın savunmasını dinledikten sonra, Avrupa Komisyonu'nun talebi üzerine önerilen karar tasarısını oylamak üzere toplandı. AP, Macaristan'ı, "AB'nin temel değerlerini sürekli olarak tehdit etmekten dolayı" kınadı ve Komisyon'un önerdiği tasarıyı kabul etti.

Karar Parlamento Genel Kurulu'nda, 197 red oyuna karşılık, 448 oyla kabul edildi. Oylamaya 48 milletvekili katılmadı. Orban'ın partisi Fidesz'in de mensubu olduğu Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu PPE de (Parti Populaire Europeen/sağ ve muhafazakar grup) karar lehinde oy kullandı. Aşırı sağ ve AB karşıtı üyeler ise Orban'a destek verdi.

Kararda, Fidesz lideri Orban’ın iktidara gelmesinden bu yana "Macaristan hükümetinin bir çok kez demokrasi ve insan hakları ilkelerini çiğnediği" belirtilerek, bu alanda yaşanan örnekler sıralandı. Özellikle 'hukuk devleti' ilkesinin çiğnendiğine dikkat çekilen kararda, göçmen politikası, basın özgürlüğü ve akademik özgürlükler alanında izlenen sert politikalar eleştirildi.

Ancak Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi alınan kritik karar, Avrupa'daki bölünmeyi daha da derinleştirebilir.

Avrupa Konseyi'nden geçecek

Karar, parlamentonun ardından üye ülke hükümet ve devlet başkanlarının toplandığı Avrupa Birliği Konseyi'nde ele alınacak. Burada da liderlerin 5'te 4'ünün oyu alınırsa yasallaşacak. Kararın Komisyon'dan da geçmesi durumunda Macaristan'ın Birlik içindeki söz ve karar hakkı askıya alınacak ya da kaldırılabilecek.

Orban: "Şantajlara boyun eğmeyeceğiz"

Oylamadan bir gün önce Strasbourg'da, AP Genel Kurulu'na hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "AB'nin şantaj yaptığını ve bu şantaja boyun eğmeyeceklerini" söyledi. Sığınmacıları kabul etmedikleri için AP'nin kendilerinden intikam almak istediğini de savunan Orban, "Macaristan, gerekirse size rağmen, sınırlarını korumaya, yasa dışı göçleri durdurmaya ve kendi haklarını savunmaya devam edecektir" diye konuştu.

7. madde ne içeriyor

AB'nin Maastricht Antlaşması'nın 7. maddesiyle düzenlenen yaptırım kararı son derece ender başvurulan bir yöntem. Avrupa Birliği'ne üye ülkenin Birliğin insan hakları, demokrasi, azınlık haklarına saygı, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti gibi temel ilkelerine uymaması durumunda, bu ülkeye yaptırım uygulanmasını içeriyor.

Macaristan'da 2010'dan bu yana iktidarda olan aşırı muhafazakar Fidezs partisi lideri Viktor Orban, özellikle "yargıya el koyma, basını ve muhaliflerini susturma, akademik özgürlüğü engellemekle" suçlanıyor. Göçmen akınına karşı ülkesinin sınırlarını tel örgülerle kapatan, göçmenlere kötü muamele uygulayan ve sığınma taleplerini reddeden Orban'ın, göçmen politikası da Avrupa'da sert eleştirilere hedef oluyor.

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