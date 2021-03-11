Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

Tasarıda, Suriye halkının demokratik istekleriyle ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vurgulanırken, BM'nin siyasi çözüm çabalarının Esad rejiminin tutumu nedeniyle ilerlememesinin endişeyle karşılandığı ifade edildi. Milletvekilleri, soruna askeri çözüm bulunamayacağını, insani krizin endişe verici olduğunu, BM öncülüğünde ateşkes izleme mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti.

Tasarıda, sahada ilerleme olmadıkça Suriye rejimi ile normalleşmeye karşı çıkıldığı, rejimin cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenilirliğinin bulunmadığı, yaptırımların rejimin yanı sıra İranlı ve Rus yetkilileri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği belirtildi.

Esad rejiminin insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri kınanırken, Rusya ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu iddia edildi. Tasarıda Rusya, İran ve Hizbullah'ın güçlerini Suriye'den çekmesi çağrısı yer aldı ve rejimin sivil halka baskısına Rusya ile İran'ın destek vermesinden üzüntü duyulduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN KUZEYİNDEN ASKERLERİNİ ÇEKSİN"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istenen tasarıda, Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı ileri sürüldü.