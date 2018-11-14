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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu: Müzakereler resmen askıya alınsın

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin Türkiye taslak raporu açıklandı. Raporda, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısı yapılıyor.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu: Müzakereler resmen askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin hazırladığı raporda çağrıya gerekçe olarak, Türkiye'deki "son anayasa değişikliği, başkanlık rejimi ve demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki gerileme" gösterildi.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda, anayasal değişikliklerin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde müzakerelerin askıya alınması yönünde çağrıda bulunacağı uyarısı yapmıştı.

OYLAMAYA SUNULACAK

Taslak rapor, aralık ve ocak aylarında Avrupa Parlamentosu Dişişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra şubat ayında Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.

AP İLK DEFA BU ÇAĞRIDA BULUNDU

Avrupa Parlamentosu ilk defa Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda ilk defa bir AB organı bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını istiyor.

(NTV)

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Avrupa Parlamentosu Türkiye rapor

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ortada ülke mi kaldı erdoğanın devletine dönüştü
Olsun bizim asrın liderimiz var eeeey abd (ironidir) sen kimsin ya şaygay 4 lüsüne almıyon bizi meeeee
almazsanız .....
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