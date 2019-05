Avrupa Parlamentosu seçimlere hazır

Her 5 yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri bu yıl tüm AB ülkelerinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Almanya’da Türklerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), Almanya genelinde 10 adayla ilk defa AP seçimlerine katılacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 23-26 Mayıs tarihlerinde sandığa gidiyor. AP’de ilk seçimler 1979 yılında yapılmaya başlandı ve her 5 yılda bir yapılıyor. 23-26 Mayıs’ta 9. AP seçimleri yapılacak. AP seçimlerinde 18 yaşını dolduran her AB vatandaşı oy kullanabilecek. Şimdiye kadar 751 milletvekiliyle temsil edilen AP’de bu sayı, İngiltere ile AB arasında kördüğüme dönüşen Brexit kararıyla 705’e düştü. Seçimlere katılım oranı da her geçen yıl düşüyor. 40 yıl önce yüzde 62’lerde olan katılım oranının 2014 seçimlerinde yüzde 42’ye kadar düşmesi AP seçimlerine ilginin azaldığını ve ciddiye alınmadığı şeklinde yorumlanıyor. Belçika, Yunanistan ve Bulgaristan’da seçimlerde oy kullanmak zorunlu olurken, diğer ülkelerde böyle bir mecburiyetin olmaması seçimlere ilgi olmadığı görüşünü gözler önüne sererken, AB’nin de tartışılır hale geldiği şeklinde yorumlanıyor.

AB ülkeleri nüfuslarına göre parlamentoda sandalye sayısına sahip oluyor. Buna göre 83 milyon nüfusla AB’nin en kalabalık ülkesi Almanya olurken, onu Fransa ve İspanya gibi ülkeler takip ediyor. Almanya, AP’de 96 sandalyeye sahip olurken Malta ise 6 sandalye ile AB’nin en küçük ülkesi konumunda yer alıyor.

AP’ye seçilen vekiller zamanlarını Fransa’nın Strazburg şehri ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de geçiriyorlar. Vekiller maaşlarını katıldıkları oturumlara göre alıyorlar. AP’nin görevleri ise Avrupa Konseyi ile birlikte AB yasalarını kabul edip bütçesini onaylamak olurken, seçilen milletvekilleri parlamentoda, ulusal kimliklerinden çok politik görüşlerine göre grup kuruyorlar.